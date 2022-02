Anticipazioni Uomini e Donne: burrasca e confessioni scottanti

A Uomini e Donne non mancano i colpi di scena durante le nuove registrazioni tra burrasca e confessioni scottanti.

Uomini e Donne in questi giorni non andrà in onda, come di consueto, per poi tornare sul piccolo schermo degli italiani lunedì prossimo con una puntata, ma la grande macchina di Maria De Filippi non si ferma di certo qua. Negli scorsi giorni sono stati registrati nuovi appuntamenti e non mancano le anticipazioni di quello che vedremo in onda da qui a breve.

Ovviamente, come al solito, non mancano i colpi di scena e quasi tutti riguardano i protagonisti del Trono Over. Come riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, si parte da Ida Platano. La dama sta proseguendo la sua conoscenza con Alessandro. Lui vuole andare a Brescia da lei per trascorrere qualche giorno insieme per vedere se le cose possono proseguire o meno. La dama però non accetta questa condizione e decide di chiudere lei stessa.

Questo manda su tutte le furie Tina Cipollari in quanto questa volta da tutte le colpe alla dama, facendole notare che lui sta facendo dei passi verso di lei e non lo si può incolpare anche questa volta. Dopo uno scambio di battute, la dama cambia e sceglie di proseguire con la conoscenza ma attenzione perché la registrazione non termina di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni, Tina Cipollari non si trattiene: Pinuccia abbandona lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne con i protagonisti del Trono Over, parlando del rapporto tra Alessandro e Pinuccia. Quest’ultima ha ammesso di esserci rimasta male per come l’attaccano e la criticano sul web e a rivelarle il tutto sarebbe stata sua figlia.

Per lui, invece, scende una signora che vuole conoscerlo. La dama però si impone e gli chiede di uscire ed a questo punto interviene l’opinionista più irriverente del format che si scaglia nuovamente contro di lei, giudicandola falsa e manipolatrice. Tra le due scatta l’ennesima lite e Pinuccia sceglie di lasciare lo studio, raggiunta in un secondo momento da Alessandro e da Maria De Filippi stessa he provano a recuperare la situazione ormai degenerata.

Spazio anche a Gemma Galgani che rimasta senza corteggiatori, mostra al pubblico la sua giornata ideale con il suo partner e non mancano le critiche da parte della Cipollari a cui non va a genio l’intimo troppo sexy mostrato durante il corso dello speciale organizzato dalla redazione, che di recente è stata attaccata da un’ex protagonista dello show.

Infine c’è Matteo Ranieri. Il suo trono è salvo. Tant’è che è uscito con una nuova ragazza, mentre di Federica Aversano in studio non c’è traccia.