Bomba sulla redazione di Uomini e Donne: l’ex dama vuota il sacco

Uomini e Donne regala sempre gossip e notizie. Il dating show permette a persone di tutte le età e i generi di trovare la propria anima gemella.

Da tre anni a questa parte, il programma non è più diviso tra Trono Over e Classico, ma è tutto unito.

Nonostante tutti parlino benissimo della redazione di Uomini e Donne, una ex dama non la pensa minimamente così.

In una recente intervista, infatti, ha lanciato la bomba e vuota il sacco. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Marika Geraci, ex dama di Uomini e Donne, vuota il sacco: bomba sulla redazione

Marika Geraci è una donna di 36 anni di origine siciliana, nonché ex dama di Uomini e Donne.

La donna è uscita da poco del programma in compagnai di Diego, dopo un percorso fallimentare con il cavaliere Armando Incarnato.

L’ex dama viene invitata da PiùDonna per un’intervista e in questa occasione, Marika vuota il sacco. La redazione non si è comportata molto bene nei suoi confronti e ci tiene a raccontare tutto quello che è accaduto dopo la fine del programma e perché non sono più stati invitati in studio.

“Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stati invitati, né io né Diego” racconta la Geraci aspettandosi la scelta in studio con una bellissima pioggia di petali, ma questo invito tardava ad arrivare.

“Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi. Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno” continua il suo racconto Marika molto delusa.

“Da quella telefonata, io non ho più chiamato la redazione. E’ stato Diego a chiamare una delle referenti che gli ha risposto in modo molto freddo che forse ci avrebbero invitati più in là” confessa l’ex dama e continua: “Hanno anche ipotizzato che noi fossimo una coppia finta, illazioni che non mi sono piaciute“.

Dopo cinque giorni, arriva la chiamata. La coppia si dirige nello studio, fa il tampone e non vedevano l’ora di baciarsi sotto una pioggia di petali, lì dove il loro amore è sbocciato.

Il cavaliere aveva anche portato un mazzo di fiori per la sua fidanzata e per Maria De Filippi, ma nessuno li chiama per entrare nel parterre.

“Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro dicendo che c’era stato un problema e che dovevamo tornare dento. Questo è successo alle 13” confessa Marika e continua: “Siamo stati lì fino alle 18, senza notizie e senza neanche qualcuno […] Alle 18:30 arriva Rudy Zerbi in camerino e ci dice che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima“.

Ma scopriamo insieme cosa è accaduto dopo…

Marika Geraci, ex Uomini e Donne, vuota il sacco: “Sono amareggiata e delusa“

Rudy, entrato nel camerino, non ha saputo cosa dire alla coppia o forse non voleva rivelare cosa stava accadendo.

“Io lì sono andata un po’ in escandescenza. Era la goccia che ha fatto traboccare il vaso […]. Da quel momento non abbiamo più saputo nulla. Hanno invitato altre coppie dopo quel momento, ignorandoci completamente” racconta l’ex dama.

Marika non riesce proprio a capire perché la redazione di Uomini e Donne si sia comportata così con lei: “Ho pensato potesse essere colpa mia, del mio comportamento in centro studio, di essere andata a toccare qualcuno che non dovevo toccare“.

La dama si aspettava almeno una telefonata almeno per avere delle spiegazioni.

“Mi sento comunque di ringraziare la redazione per aver conosciuto Diego e per aver fatto una bella esperienza. Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità, ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano” commenta Marika e conclude: “Ormai è andata così, l’importante è che io e lui siamo felici insieme“.

L’ex dama di Uomini e Donne vuota il sacco in questa intervista dopo una scelta della redazione che non ha proprio compreso. Marika Geraci è una donna forte che forse non ha conquistato tanti consensi, ma ha comunque trovato l’amore a Uomini e Donne. Chissà se scopriremo mai la verità dopo la bomba che la donna ha lanciato sulla redazione