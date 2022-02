GF Vip, la vippona scaricata dallo stilista: il motivo è clamoroso

La vippona del GF Vip viene scaricata dallo stilista: il motivo è clamoroso

Sempre più indiscrezione sul Grande Fratello Vip. Questa è stata senz’altro una delle edizioni che ha fatto parlare di più e ha diviso il pubblico quasi ad in ogni puntata.

Una edizione piena di amore sì, ma anche di scontri, frasi cattive e con poca introspezione.

Ecco che nelle ultime ore arriva una nuova notizia clamorosa: una vippona è stata scaricata dal suo stilista. Il motivo lascia tutti senza parole, ma scopriamo cosa è accaduto al GF Vip

Sophie Codegoni scaricata dallo stilista al GF Vip: il motivo è scioccante

Sophie Codegoni è una ex tronista di Uomini e Donne e, da cinque mesi, concorrente del Grande Fratello Vip 6. La indiscrezione delle ultime ore vede proprio lei come protagonista e a rilasciare la notizia ci pensa il magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Non tutti sanno che i concorrenti del reality show indossano abiti per l’appuntamento serale come testimoni dei brand che sponsorizzano.

Lo stilista della gieffina è Matteo Evandro che si occupa anche dei look di Soleil Sorge e Giulia Salemi.

Da quanto rivela Chi Magazine, lo stylist è molto arrabbiato con Sophie, perché la vippona ha smesso di indossare i vestiti che le mandava Matteo in modo brusco e senza uno specifico motivo.

Inoltre, la Codegoni non ha tenuto fede agli accordi economici presi con il suo stilista.

“Matteo Evandro è furioso con la gieffina” si legge sul magazine che svela il motivo clamoroso di questa ira: “Dopo averle mandato i vestiti per mesi, e averla seguita anche prima dell’ingresso, non ho ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ho deciso di interrompere la collaborazione“.

Lo stylist dice di non aver ricevuto un becco di un quattrino dall’ex tronista e giustamente ha preso le sue decisioni in merito.

Anche studiando attentamente il profilo Instagram di Sophie è evidente che la ragazza abbia preso questa decisione da tempo. Infatti, l’ultima foto in cui la Codegoni indossa un vestito di Matteo risale allo scorso settembre, proprio prima di entrare al GF Vip.

Ricorderete il vestito della scorsa puntata della gieffina: un vestito corto nero con gonna a ruota arricciata. Chi si occupa del profilo social di Sophie ha pubblicato una foto della ragazza con quel vestito taggando ben tre nomi di diversi brand: Alexander McQueen, Claudio Marazzi e Baseblu.

I post dei vestiti di Matteo sono solo un dolce ricordo.

Lo stilista scarica Sophie Codegoni per un motivo clamoroso, ma giusto. Chissà perché l’ex tronista non ha più voluto sponsorizzare i suoi vestiti.

Io mi ricordo che all’inizio del GF Vip, i look di Sophie tardavano ad arrivare tanto da aver pensato di vestirsi con i sacchetti dell’immondizia per protesta. Forse è proprio lì che la vippona ha preso la sua decisione definitiva in merito