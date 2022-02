Si sono innamorati al Grande Fratello; ecco cosa fanno oggi

By

Due ex protagonisti del Grande Fratello si sono conosciuti nella casa e da quel momento non si sono più separati. Cosa fanno oggi

Sono tantissime le storie che nascono nella casa del Grande Fratello. Amori, passioni, amicizia e a volte anche tradimenti. Spesso le coppie che si formano non hanno vita lunga, anche se all’interno del reality sanno sempre appassionare il pubblico. Per fortuna, esiste anche qualche eccezione. E’ il caso di una coppia nata proprio nello show di Canale 5 e che ha dimostrato che quell’amore era autentico. Infatti, stanno assieme ancora oggi e sono felici senza essersi mai lasciati.

La loro storia, come tutte quelle che nascono nella casa, è stata molto seguita e appassionante. E oggi è bello sapere che è andata avanti, nonostante abbia destato molte polemiche. Parliamo di Chicca e Giovanni Masiero, che oggi sono usciti di scena. Eppure, i fan del programma ancora li ricordano bene. Fu lei ad avvicinarsi a lui, anche se il ragazzo non sembrava molto interessato. All’epoca era il GF dove non erano presenti vip, ma ragazzi sconosciuti presi dopo diversi provini.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, e oggi formano una famiglia felice

La loro storia fu discussa, perché Giovanni cambiò improvvisamente idea e si avvicinò a Chicca. Il concorrente fu accusato di giocare di strategia e di prendere in giro la ragazza. Anche fuori dalla casa l’opinione pubblica fu molto scettica. Eppure lui sosteneva di essere molto innamorato, anche se alla fine entrambi furono definiti come persone false. Invece non era così: i due sono rimasti insieme e hanno anche avuto una bambina.

A quanto pare hanno rifiutato di partecipare all’Isola dei Famosi perché sono stanchi della tv e dei reality. E pensare che invece dovrebbero esserne riconoscenti… in ogni caso si sono sposati nel 2016 e con la loro piccola Ginevra formano una bellissima famiglia. Ma non finisce qui, perché i due aspettano anche un secondo arrivo: insomma, ci sono tutte le prove che la loro storia d’amore sia assolutamente autentica… grazie al Grande Fratello.