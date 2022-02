Nuovo abbandono al Grande Fratello Vip? L’ultimatum nella notte

Nuovo abbandono al Grande Fratello Vip? Dopo l’ultima puntata con Alfonso Signorini, arriva l’ultimatum del vippone.

Nuovo abbandono al Grande Fratello Vip dopo quello di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi? A poche settimane dalla finalissima del 14 marzo, nel corso della quarantacinquesima puntata che andrà in onda lunedì 28 febbraio, Alfonso Signorini potrebbe ritrovarsi a gestire la decisione di un vippone che ha annunciato la scelta di abbandonare il reality se non verranno mostrate alcune frasi dette negli scorsi giorni.

L’annuncio del vippone è avvenuto la scorsa notte. Subito dopo la puntata con Alfonso Signorini, il vippone ha ripercorso i fatti accaduti in diretta e schierandosi apertamente con le persone che sarebbero state offese dalle presunte frasi che meriterebbero di essere punite con una squalifica.

Abbandono al Grande Fratello Vip per le frasi di Nathaly Caldonazzo?

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip non è dei più sereni. Nel corso delle nomination palesi, Sophie Codegoni, nominando Nathaly Caldonazzo, ha svelato le frasi che quest’ultima avrebbe pronunciato contro Jessica e Luù Selassiè a cui è particolarmente legata.

“Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“, ha detto Sophie.



Jessica, poi, nominando sempre la Caldonazzo che ha ammesso di temere la squalifica, ha aggiunto: “Hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato del cibo è comparabile al fatto che tu ti sia fatta puntini puntini da 10 ‘N’ puntini puntini. Poi anche il fatto che io e mia sorella siamo protette dagli zingari. Quindi chiedo ai miei familiari di far partire immediatamente una diffida, così che lei non possa più offenderci“.

Nella notte, Barù che ha nominato a sua volta Nathaly la quale ha replicato accusandolo di “essere succube delle Selassiè” ha annunciato la volontà di abbandonare il reality se non verranno mostrato le frasi che, secondo gli altri concorrenti, la Caldonazzo avrebbe pronunciato contro Jessica e Lulù che è sempre più la rivelazione del GF Vip.

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”, ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca.