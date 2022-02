Il crollo di Nathaly Caldonazzo: lacrime e amaro sfogo al GF Vip

Nathaly Caldonazzo, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, crolla e si lascia andare alle lacrime e ad un amaro sfogo: il motivo.

Crollo emotivo per Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 2021. La showgirl, dopo la quarantaquattresima puntata del reality show che ha decretato l’eliminazione di Katia Ricciarelli e il televoto tra la stessa Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno, si è lasciata andare ad un amaro sfogo tra lacrime e confessioni.

Sono ore complicate per Nathaly che, dopo aver litigato con Jessica Selassiè, durante le nomination palesi dell’ultima puntata, ha discusso anche con Sophie Codegoni che ha difeso Jessica e Lulù contro le quali la Caldonazzo avrebbe pronunciato gravi frasi.

Nathaly Caldonazzo, sfogo con Delia Duran: le confessioni al Grande Fratello Vip

Nella stanza blu dove dorme, Nathaly Caldonazzo che, la scorsa notte, durante una conversazione con Antonio Medugno ha ammesso di temere la squalifica dal Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo. Raggiunta da Delia Duran che ha provato a tirarle su il morale, la showgirl si è così sfogata:

“Io non voglio neanche farmi vedere così, capito? Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti. Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui”, ha detto piangendo la Caldonazzo.



Delia Duran ha provato a consolarla ammettendo di avere il suo stesso stato d’animo: “Sei forte il tuo pubblico ti ha chiesto di rimanere e ci sarà un motivo” – ha detto la modella venezuelana – “Non sei vendicativa, non sei cattiva come la gente ti vuole mettere. Anche a me questa falsità non piace“, ha aggiunto la compagna di Alex Belli.

Delia, di fronte alle lacrime della Caldonazzo, ha continuato a rassicurarla così: “Si ti porta alla follia. Non sai che cosa fare e con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicata, hai paura di fare una battuta di troppo perché pensano che io stia flirtando. Non possiamo essere noi stessi. Non devi sentirsi sbagliata perché tutti hanno sbagliato. La gente ti giudica perché in fondo c’è un po’ di invidia”.

Lunedì 28 febbraio, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini farà chiarezza sulle presunte frasi pronunciate dalla Caldonazzo che si è sfogata con Antonio Medugno, protagonista a sua volta di un crollo emotivo.