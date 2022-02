Crollo di Antonio Medugno al GF Vip, le lacrime del tiktoker

Sono stati giorni sicuramente molto complicati per Antonio Medugno nella casa del GF Vip 6. Il concorrente è andato letteralmente in crisi: ecco il motivo

ella casa del Grande Fratello Vip la tensione si fa sentire anche per chi è entrato da poco. Del resto, siamo entrati nelle ultime settimane del reality, con la finale del 14 marzo che non è così lontana. Le tensioni e lo stress aumentano, e a farne le spese c’è anche il bel Antonio Medugno, che a quanto pare sta vivendo delle ore difficili. L’Influencer napoletano, infatti, ha avuto una vera e propria crisi.

Il motivo è particolare: a quanto pare, a scatenare il momento difficile del ragazzo sono state delle critiche che Miriana Trevisan ha avuto nei suoi confronti. Medugno, evidentemente, ci è rimasto male a tal punto da sfogarsi con l'amico dicendo parole molto amare. "Non mi fido più di nessuno. Qualsiasi cosa si dice viene usata contro di te, ecco perché non mi va nemmeno di aprirmi".

Gf Vip, l’amarissimo sfogo di Antonio Medugno lascia sbigottiti

In sostanza Medugno accusa gli altri concorrenti di rivoltarsi tutti contro di lui. Insomma, il noto “tiktoker” si sta rendendo conto (solo ora?) di come funzionano le meccaniche all’interno della casa del Grande Fratello. Per lui un lungo sfogo e l’ammissione che gli riesce difficile anche sfogarsi e confrontarsi con gli altri amici. “Ho difficoltà ad aprirmi”, ha detto. In sostanza il ragazzo si sente accerchiato, ed evidentemente anche isolato. Intanto, c’è attesa per i prossimi finalisti.

Al momento sicuri di arrivare fino all’ultima puntata ci sono Lulù Selassié e Delia Duran. Gli altri si giocano i futuri posti, ma sempre rimanendo in guardia contro il possibile rischio di un’eliminazione. A differenza delle vecchie edizioni del Grande Fratello, si arriverà fino al giorno della finale con la casa piuttosto “piena”. Ecco perché per i concorrenti sarà ancora più difficile mantenere la calma e tenere saldi gli equilibri in questo pericoloso gioco di eliminazioni.