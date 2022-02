Quali sono i segni zodiacali che amano mangiare tanto? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che amano mangiare tanto. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che amano mangiare tanto, quelli che non riescono a rinunciare all’abbondanza quando sono a tavola. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che amano mangiare tanto. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che amano mangiare tanto

Ariete: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco, come tutti i segni di fuoco, hanno un appetito molto sviluppato e un metabolismo particolarmente veloce. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è capace di mangiare anche tre volte al giorno. Il segno dell’Ariete ama fare dei piccoli spuntini tra un pasto e l’altro, il problema è che gli spuntini sono spesso più abbondanti dei pasti! La caratteristica principale dell’Ariete è che, a differenza di altri segni, mangia in abbondanza solo ciò che gli piace veramente. Quindi si tratta di un vero e proprio buongustaio.

Pesci: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco usano il cibo per sfogare lo stress. Chi appartiene al segno dei Pesci mangia in abbondanza soprattutto nei momenti più difficili o quando sono in attesa di una telefonata importante. È il loro modo per sconfiggere l’ansia. Le persone nate sotto il segno dei Pesci amano in particolare i piatti che mangiavano da piccoli, quando erano a casa della nonna dopo una giornata a scuola.

Bilancia: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano il cibo di qualità ma spesso esagerano con le quantità. Se la Bilancia ha davanti un cibo che ama veramente, è in grado di mangiarne in quantità industriale. Non si ferma mai perché è un segno d’aria, quindi molto impulsivo. Soprattutto nelle giornate in cui non ha molti impegni, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è capace di divorare qualsiasi residuo della dispensa, senza porsi alcun limite.