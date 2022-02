GF Vip daytime 25/2/22, nella Casa accade l’impensabile: “Qui Santi non ce ne sono!”

Al GF Vip non sono mancati i colpi di scena. Lo sfogo è stato duro e senza alcun filtro: “Nella casa non ci sono Santi!”

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo l’ultima diretta della settimana, su canale 5, in compagnia di Alfonso Signorini e i suoi vipponi che hanno fatto distrarre per qualche ora i loro fedeli telespettatori dopo quello che sta accadendo in Ucraina portando un po’ di allegria.

I colpi di scena in trasmissione non sono mancati in quanto a dover lasciare la casa più spiata d’Italia è stata, per volere del pubblico, Katia Ricciarelli. Il suo addio ha lasciato decisamente il segno in quanto c’è stato chi ha appoggiato il suo percorso e chi invece è convinto che non meritava di proseguire nella casa a causa dell’atteggiamento ritenuto troppo aggressivo.

“Nessuno qui può permettersi di fare le santerelline qui dentro” ha esordito invece Soleil Sorge al GF Vip. “Concordo con Sole” ha replicato il padrone di casa difendendo a spada tratta Katia Ricciarelli. “E permettetemi di dire che in questa Casa santi non ce ne sono“ ha concluso, ma la puntata non è di certo finita qui.

Signorini bacchetta i concorrenti in diretta al GF Vip

Al centro della polemica c’è stata anche una dei colossi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente stiamo parlando di Delia Duran. La moglie di Alex Belli non ha trovato maggiori riscontri all’interno della casa più spiata d’Italia, in quanto in molti hanno sospettato che abbia cambiato atteggiamento dopo l’ingresso di lui in quanto in precedenza si era lasciata andare anche con Antonio Medugno.

“Abbiamo chiuso entrambi” ha commentato lei, ma lui ci ha tenuto a precisare che le cose non sono andate proprio così in quanto è stato lui a mettere un freno a tutto quanto, ma torniamo a Katia Riciarelli perché dopo l’eliminazione ha chiesto alla produzione un freeze per poter salutar soltanto alcuni dei concorrenti e non tutti. Tra i prescelti ci sono stati Soleil, che ha raccontato del dramma che l’ha colpita, Giucas Casella e pochi altri.

Alcuni si sono ugualmente alzati per salutarla mentre altri no, hanno preferito rispettare la sua scelta. Alfonso Signorini li ha bacchettati affermando che il tutto è stato maleducato da parte loro perché avrebbero dovuto portare, a suo parere, rispetto ad una signora di 70 anni ma loro non la pensano in questo modo.