Uomini e Donne puntata 25/2/22, che batosta per la dama: Il cavaliere si tira indietro!

Uomini e Donne non si è concluso nel migliore dei modi per la dama del Trono Over. Il cavaliere ha scelto di tirarsi indietro.

Uomini e Donne ha mandato in onda l’ultimo appuntamento di questa settimana, che ha visto al centro dello studio i protagonisti del Trono Over. L’appuntamento di oggi ha avuto inizio con Ida Platano. La migliore amica di Gemma Galgani sta proseguendo la sua conoscenza con Alessandro, un cavaliere partenopeo che è sceso agli studi Elios di Roma soltanto per fare la sua conoscenza.

Le cose tra loro sembravano proseguire per il verso giusto, fin quando lui non ha ammesso di avere qualche titubanza riguardo ad un eventuale trasferimento perché non vorrebbe lasciare la sua città Natale. Da questo momento la dama ha iniziato a frenarsi e nonostante un forte interesse ha ammesso di aver accettato il numero da un altro cavaliere del parterre, Ottavio. Dopo di questa lui ha scelto di chiudere la conoscenza trovando il tutto una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Alessandro chiude la conoscenza con Ida a Uomini e Donne: la dama senza parole

Dopo quest’esternazione, Alessandro è stato criticato da Gianni e Tina che hanno ribadito che lui, prima di venire al Trono Over di Uomini e Donne, conosceva bene la situazione della dama e lo accusano di avere uno scarso interesse nei suoi confronti. Lui nega ed afferma che vorrebbe superare questo momento insieme ad Ida Platano ma dopo che lei ha scelto di conoscere altri cavalieri, lui ha preferito chiudere il tutto.

L’attenzione si sposta su Diego che sta conoscenza la signora che ieri è entrata per lui ed ha voluto la conoscenza con Gloria, che lo aveva accusato di essere poco presente. Il cavaliere dimostra che si sono sentiti molto e lei rivela di avere ancora dei dubbi per un mancato bacio visto che le aveva anche leccato il collo. Lui si irrigidisce di fronte a questa dichiarazione e la trovo fuori luogo e volgare. Gli opinionisti di Uomini e Donne, tra l’altro ex protagonista del programma ha annunciato di essere incinta per la prima volta, lo hanno stroncato affermando che lui mette in atto sempre lo stesso copione.

L’attenzione ritorna ad Alessandro. Maria nota da parte sua un certo malumore e lui ammette di sì, rivelando di esserci rimasto male per come sono andate le cose in quanto da parte sue ci sarebbero stati forti segnali da parte della dama, ma lei ribadisce di avere la coscienza apposto ma poi comprende che forse lui non ha tutti i torti e gli chiede di ballare insieme. I due riusciranno a chiarirsi?