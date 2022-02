La casa di carta: la decisione definitiva sulla sesta stagione

La casa di carta potrebbe avere un seguito. È la speranza di tantissimi appassionati della serie tv spagnola. Adesso è arrivata la decisione definitiva

Tra il settembre ed il dicembre 2021 è andata in onda su Netflix l’ultima stagione de La casa di carta. Questa serie tv spagnola ha ottenuto un grandissimo successo quando il colosso statunitense ne ha acquisito i diritti. Come è già successo con altre produzioni europee, all’inizio La casa de papel (questo il titolo originale in spagnolo) non aveva prodotto grossi numeri.

Anzi, l’emittente spagnola Antena 3 ha proposto la cessione dei diritti a Netflix proprio per provare a recuperare parte delle perdite dovute alla produzione della prima stagione. Quando Netflix ha acquisito gli episodi e li ha divisi in due parti, ha compreso immediatamente il reale potenziale di questa produzione, chiedendo la sceneggiatura di una ulteriore stagione.

Fino ad arrivare alla quinta ed ultima stagione. Ma sarà veramente così. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il produttore statunitense avrebbe intenzione di continuare con una sesta stagione. La decisione definitiva è arrivata e non ci resta che rivelarla alle nostre lettrici e ai nostri lettori: ci sarà una sesta stagione de La casa di carta?

La casa di carta 6: la decisione finale

Le voci su una possibile sesta stagione de La casa di carta sono partite dalla Spagna immediatamente dopo il finale del quinto capitolo della serie. Il finale è chiaro: i componenti della banda del professore si salutano ed ognuno prende la sua strada. Il finale sembrerebbe chiudere le porte ad ogni possibilità di un prosieguo, ma sarà veramente così?

La sesta stagione non ci sarà, adesso è ufficiale. La notizia è stata smentita ancora una volta da Netflix. E non ci sarà nemmeno un film come epilogo della storia sulla banda del professore. Le uniche voci che non sono ancora state smentite riguardano un possibile spin-off sulla vita di Berlino, il personaggio interpretato da Pedro Alonso, morto al termine della seconda parte.

Questo personaggio, sempre elegante e misterioso, è stato particolarmente amato dal pubblico ed uno spin-off sulla sua vita prima di entrare nella banda sarebbe sicuramente molto apprezzato. Al momento non arrivano conferme o smentite da Netflix e non è ancora chiaro se, qualora fosse prodotto, il protagonista sarà lo stesso Pedro Alonso o un altro attore.

Alcune voci provenienti dalla Spagna parlano di un possibile racconto che potrebbe partire dall’adolescenza di Berlino e terminerebbe con l’entrata in scena di Alonso negli ultimi episodi. Ma per il momento sono soltanto voci, quindi i fan dovranno accontentarsi delle repliche de La casa di carta, sempre disponibili su Netflix.