Oroscopo 26 febbraio 2022: Aquario top, Ariete un vero flop, e non solo!

State comodi, perché il weekend sarà animato da un’energia positiva che farà splendere il cielo per i segni zodiacali! Come di consueto con l’Oroscopo, parleremo dei segni fortunati e sfortunati, ma con la Congiunzione della Luna, Marte e Venere, ci sarà il posizionamento ideale per favorire la scoperta di verità. Dopo tanto riflettere, ecco la resa dei conti che stavamo aspettando.

La bellezza del firmamento è uno spettacolo unico, il quale merita anche una certa attenzione nella sua analisi. La spiritualità di ognuno di noi merita di essere curata, specialmente per affrontare una crescita personale e verso il prossimo. Con l’Oroscopo di oggi tratteremo la Congiunzione Luna-Marte-Venere un transito che permetterà lo sviluppo di chiarimenti molto attesi, specialmente con uno spreco minore di energie. In che senso? Spiegando i moti, tutto sarà più chiaro.

Benvenuti con il consueto appuntamento dell’Oroscopo di Instanews. Oggi parleremo della Congiunzione Luna-Marte-Venere, un transito che darà un po’ di pace, ma che metterà su anche della carne al fuoco. Per quale ragione? Come vi sentireste una volta che avete chiarito situazioni che da tempo vi davano troppi pensieri, anche negativi?

Intanto con la Congiunzione si tratta un Aspetto dei Pianeti, cioè un transito che pone Luna, Marte e Venere, alla stessa distanza. In questo posizionamento il dialogo è molto favorito, soprattutto se abbiamo passato tutto il mese di gennaio a riflettere e poi nel corso di febbraio abbiamo agito per raggiungere i nostri sogni.

Con questo cielo abbiamo la Luna che rappresenta l’animo nel profondo, infatti verrà fuori la sincerità dei Segni zodiacali, specialmente nelle relazioni a cui tengono maggiormente. Inoltre, il pianeta rosso garantisce la determinazione di chi vuole andare fino in fondo in una situazione per vederci chiaro, il tutto addolcito da Venere in moto diretto.

Come vivranno questo transito i segni più fortunati? E gli sfortunati? Stiamo a vedere, seguite i consigli che abbiamo in serbo per voi.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 25 febbraio 2022: ripresa per la Vergine, brutta storia per i Pesci

Oroscopo: una giornata top per l’Aquario e altri tre segni

Partiamo con questa squadra imbattibile: Aquario, Vergine e Toro! Rispettivamente segni d’aria, terra e ancora terra, sono pronti a riprendersi quello che hanno perso in passato. Le vecchie situazioni hanno fatto irruzione nelle loro vite, ma adesso hanno intrapreso la strada giusta per raggiugere la tranquillità. Se sei dello Scorpione sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 24 febbraio 2022: adrenalina per l’Aquario, senza energie i Gemelli

Iniziamo dal ribelle dello Zodiaco, l’Aquario. Intelligente, trasgressivo e a volte un po’ folle, ma di una bontà unica. Quello che devi sapere è che in amore ci sono buone possibilità di trovare la persona giusta per i single, mentre per chi vive relazioni di coppia, momenti di grande dolcezza. Al lavoro invece stai cauto, ci sono novità in vista. Consigli: il transito ti pone delle buone possibilità, sfruttale e rimani concentrato.

Passiamo alla Vergine, pragmatica e decisa, questa volta più che mai! Dopo un periodo di stanchezza mentale, sei piena di energie. In amore le cose stanno andando bene, ma è sul piano professionale che devi agire. Consigli: la Congiunzione favorisce la condizione ideale per migliorare le tue capacità, mettiti in gioco senza paure, ma mantenendo la giusta attenzione verso gli obiettivi prioritari.

Che dire del Toro? Finalmente ti stai evolvendo nella versione migliore di te stesso! Hai sperimentato l’improvvisazione, adesso tutto sarà ancora più chiaro. Sul fronte amore avrai il chiarimento che stavi aspettando, e fidati starai molto meglio. Al lavoro ci sono buone condizioni per salire di livello. Consigli: la Luna, Marte e Venere ti condizionano in modo positivo, tu continua a combattere in quello in cui credi.

Si accettano consigli per l’Ariete, è messo male!

Non c’è pace per il segno dell’Ariete! A fargli compagnia arrivano anche il Capricorno e il Sagittario. Dovete fare un attimo di chiarezza, senza essere impulsivi. Rispettivamente tre segni di fuoco, terra e ancora fuoco, dovete canalizzare al meglio le vostre energie per sfruttare le possibilità che avete. Se sei del Leone sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo del 23 febbraio 2022: rinascita per l’Ariete, disfatta per i Gemelli!

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco, il forte e tenace Ariete. Chi ti smonta? Nessuno, ma devi un attimo mantenere la calma, altrimenti la salute ne risentirà. Sia in amore che al lavoro, le emozioni ti daranno un po’ di agitazione, e potresti pentirti delle tue azioni. Consigli: sai come raggiungere i tuoi sogni meglio di chiunque altro, però è arrivato il momento di un po’ di relax, con il transito favorisci il dialogo con le persone che ami.

Passiamo al Capricorno, l’organizzatore dello Zodiaco. Cocciuto e ben disposto al lavoro, l’improvvisazione e il destino avverso ultimamente ti hanno giocato un brutto scherzo, per questo sei in fondo alla classifica. Il passato ha bussato, ma non guardarti indietro, devi andare avanti. Consigli: il moto permette di avere dei buoni chiarimenti, ma non fossilizzarti su questioni che non sempre puoi gestire a puntino, in amore sii più libero.

Infine, ma non meno importante, abbiamo l’arciere più ottimista dello Zodiaco, il Sagittario. Sei pieno di ansia, sia sul fronte amore che lavoro, questo cielo ti carica di responsabilità che non hai. Cerca di essere più disinvolto, altrimenti la vita ti schiaccia, specialmente se gli eventi del momento sono densi di tensione. Consigli: vivi con più tranquillità, altrimenti perderai la rotta per raggiungere i tuoi sogni.