Clarissa Selassiè non ci sta: Signorini attacca e lei replica così

Alfonso Signorini attacca, ma Clarissa Selassié non ci sta più: ecco la sua replica

Durante la puntata di giovedì 24 febbraio del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Scontri animano la Casa e i telespettatori sono divisi.

Katia Ricciarelli è stata eliminata dal gioco. Sicuramente la cantate è la persona che ha creato più scalpori nel reality show. La donna lanciò un appello al pubblico per essere eliminata, ma penso proprio che sarebbe uscita lo stesso…

Molti concorrenti nella Casa erano felici della sua uscita, ma anche in studio. Una tra queste è Clarissa, la minore delle Selassié, uscita mesi fa che ha potuto scoprire tutto quello che Katia ha detto alle spalle o non dei vari gieffini.

Inoltre, la Ricciarelli si è più volte scontrata con tutte e tre le Princesse e, secondo loro, ha usato frasi razziste e poco corrette per un programma ripreso 24 ore su 24.

Clarissa esulta davanti alla sua eliminazione e Alfonso Signorini l’attacca. La minore delle Selassiè non ci sta più e replica al conduttore in modo sorprendente.

Scopriamo cosa è accaduto

Alfonso Signorini attacca Clarissa Selassié che non ci sta più e replica al conduttore

Clarissa Selassié, dopo aver scoperto che Katia Ricciarelli è stata eliminata dal gioco, esulta e festeggia contenta.

Sui social pubblica un duro sfogo nei confronti della cantante: “Ma va***o va, una clown! Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà! Vi prego, votate per farla uscire“.

“Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista! 24 febbraio 2022. Data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito” continua a scrivere l’ex gieffina e conclude: “E’ uscito finalmente il razzismo. Bye. E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifichi, perché siete come lei“.

Alfonso Signorini viene a sapere di questo messaggio di Clarissa e la attacca in puntata. La minore delle Selassiè non era presente in puntata, ma il conduttore ha comunque voluto mostrare il post dell’ex gieffina in diretta nel momento in cui è entrata Katia in studio.

“A me dispiace Katia, ma devo darti uno schiaffo in questo momento mostrandoti queste parole. Non mi interessa. Però voglio far capire a loro che sono dentro la Casa che certe maleducazioni non possono essere più tollerate. E’ un grande gesto di maleducazione. Non ci piace” dice palesemente innervosito Alfonso.

“Io voglio bene a Clarissa e lei lo sa. Sicuramente mi stai guardando in questo momento e tu mi vedi. Clarissa lo sai che ti ho scelta e ti ho voluta nel mio programma insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni di maleducazione gratuita, non le accetto” commenta il conduttore e conclude: “Grazie, perché cara la mia Katia, ci sono tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere“.

Parliamo sinceramente: né Clarissa e nemmeno la Ricciarelli hanno avuto un comportamento egregio. Come fai una partaccia ad una, la devi farla anche all’altra.

Katia viene spesso giustificata da Alfonso e perciò non imparerà mai quali sono i modi di dire le cose.

Clarissa non ci sta più e, dopo essere stata attaccata, replica così a Signorini tramite il suo profilo Instagram: “Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. Non lo permetterò mai più. E’ imbarazzante. Punto. Il mio pensiero rimane lo stesso. Vi assicuro che in tanti la pensano come me se non tutti”.

La Selassiè ha capito che non deve stare al loro gioco, tanto quello che aveva tanto desiderato è accaduto. Katia Ricciarelli è stata eliminata e adesso potrà dire tutto quello che vuole senza dover essere ascoltata per forza 24 ore su 24.

Alfonso Signorini attacca Clarissa in modo duro, ma anche l’ex gieffina non ha usato parole molto corrette, quindi sono allo stesso livello. Speriamo che tutti torni tranquillo adesso che la cantante non si trova più al GF Vip