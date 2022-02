Matrimonio a prima vista Italia 2022 anticipazioni: altro che amore, c’è il colpo di scena. Cosa è accaduto nell’ultima puntata dello show

Tutto pronto per la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista. Finalmente il dating show comincia a entrare nel vivo e le coppie che si sono sposate al buio cominciano la loro convivenza insieme. Prova essenziale è, ovviamente, il classico viaggio di nozze. Questi sono iniziati nel corso della terza puntata, e le cose non sono andate bene per tutti.

Non è nostra intenzione spoilerare troppo, ma è giusto sapere che le tre coppie di sposi stanno andando avanti tra alti e bassi. Mentre nel terzo appuntamento abbiamo visto i viaggi di nozze iniziare, nella quarta il pubblico seguirà da vicino lo sviluppo di queste “lune di mele”. Le cose non sempre andranno come si pensa, perché il rischio “friendzone” è molto alto. Di cosa si tratta? Per chi non lo sapesse, è un termine inglese che significa “zona amici” e che rappresenta proprio l’opposto dell’amore.

Matrimonio a prima vista, una coppia è subito a rischio: cosa succede

Il suo significato è che due persone che si conoscono rimangono nell’ambito dell’amicizia (appunto, la friendzone). Questo perché non c’è alcun interesse fisico (spesso è reciproco) ma si sviluppa comunque una reciproca intesa e anche simpatia. Purtroppo, però, non si va oltre: e di solito questo fenomeno è corrisposto. Una delle tre coppie, a quanto pare, sembrano destinati a essere ottimi amici, ma dell’amore per ora non c’è traccia.

Chiaramente, non è questa la finalità del matrimonio, ma per fortuna in altre coppie le cose vanno diversamente. C’è un approccio fisico di una certa importanza in un’altra coppia, che sembrerà davvero far scattare qualcosa di “amoroso”. Per la terza, invece, lo scenario è da definire. Ma intanto, già nel corso di questa puntata le coppie cominceranno a prepararsi per la convivenza nella loro nuova casa.