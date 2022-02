Il cantante mascherato: clamoroso ritorno nello show di Milly Carlucci

Il cantante mascherato è ritornato sul piccolo schermo degli italiani con un clamoroso ritorno che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il cantante mascherato questa settimana ha saltato il suo appuntamento con Milly Carlucci a causa di quello che sta accadendo negli scorsi giorni tra la Russia e l’Ucraina. Per questo motivo la Rai, nel rispetto di tutte le vittime coinvolte, ha deciso di slittare la puntata, ma niente paura perché lo show è pronto a fare il proprio ritorno settimana prossima con una puntata che siamo sicuri lascerà con il fiato sospeso i telespettatori di Rai 1.

Tanti sono le anticipazioni previste per il prossimo appuntamento e la padrona di casa ha studiato dei veri e propri colpi di scena, prevedendo un clamoroso ritorno all’interno del programma. La Carlucci, infatti, secondo quanto riportato dal portale guidato da Davide Maggio, ha chiamato uno degli ex concorrenti per chiedere di ritornare. Attenzione, questo ritorno non è per avere una seconda chance all’interno del cast perché tornerà in una veste del tutto nuova e non solo per pochi minuti.

Pronti a scoprire tutte le anticipazioni de Il cantante mascherato della prossima settimana? Vediamole insieme.

Clamoroso ritorno a Il cantante Mascherato: Milly Carlucci la richiama!

Il cantante mascherato tornerà sul piccolo schermo degli italiani venerdì prossimo, ma è già tanto pronto per la nuova puntata considerando che sarebbero dovuti andare in onda venerdì scorso ma il tutto è saltato a causa dei recenti avvenimenti che non sono di certo dei più lieti e per rispetto a tutte le vittime coinvolte si è deciso di rimandare questo clima di festa.

Milly Carlucci tornerà settimana prossima e non sarà l’unica a tornare sul piccolo schermo degli italiani, in quanto ha chiamato uno degli ex concorrenti in una veste del tutto speciale poiché l’artista in questione è stato chiamato in veste di ospite speciale e duetterà con ben due concorrenti e non uno! Questo però non sarà soltanto l’unico ritorno nel programma, in questo ci sono molti altri artisti chiamati dalla conduttrice, ma sicuramente vi sorprenderà e non poco perché a fare il suo ritorno sarà Fiordaliso!

La cantante è stata eliminata durante il corso della prima puntata di questa nuova edizione e senza utilizzare mezzi termini ha espresso tutta la sua delusione per quanto accaduto, ammettendo che avrebbe volentieri voluto proseguire con la gara per mostrare altre sue doti artistiche diverse rispetto a quelle che siamo stati abituati a vedere durante il corso di questi anni di onorata carriera.

Fiordaliso tornerà a Il cantante mascherato e siamo sicuri che i duetti da lei realizzati lasceranno di stucco il pubblico del piccolo schermo degli italiani.