La drammatica confessione: “Harry e Meghan stanno per divorziare”

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, Harry e Meghan starebbero per divorziare. La notizia ha lasciato tutti i sudditi senza parole

Harry e Meghan sono probabilmente una delle coppie più chiacchierate del mondo. Il loro rapporto ha sempre attirato le attenzioni dei media. Ogni volta che rilasciano una dichiarazione, le loro parole fanno il giro del web in pochissimi minuti. Quando sono presenti ad un evento pubblico, decine di giornalisti e curiosi li seguono, alla ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione in esclusiva.

La loro fama è aumentata a dismisura quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, i Sussex hanno optato per gli Stati Uniti d’America. A partire dal gennaio 2020 vivono in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. Risiedono in una splendida villa nella lussuosa zona di Montecito. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

I Duchi di Sussex hanno sempre dimostrato di essere una coppia solida, si sono sposati nel 2018 ed hanno due figli: Archie e Lilibet Diana. Di tanto in tanto si parla di una possibile separazione ma queste voci sono sempre state smentite. Almeno fino ad oggi, secondo alcune indiscrezioni provenienti da una persona molto vicina all’ex attrice statunitense, i Sussex starebbero pensando al divorzio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa delicata vicenda.

Meghan, parla il padre: “Lei ed Harry stanno per divorziare”

Pare che la storia d’amore tra Meghan Markle ed il Principe Harry sia arrivata al traguardo. La notizia arriva direttamente da Thomas Markle, il padre di Meghan attualmente impegnato in Australia nella casa del Grande Fratello Vip. L’uomo, che in passato ha più volte attaccato sua figlia, ha parlato addirittura di divorzio. La notizia, qualora fosse confermata, sarebbe incredibile.

“Nessuno riesce a capire cosa stia succedendo”, ha detto Thomas, il quale ha sottolineato quanto la vita di corte abbia cambiato sua figlia Meghan: “I soldi e la popolarità hanno cambiato radicalmente mia figlia”. Thomas Markle, da alcune settimane impegnato per questioni di lavoro in Australia, aveva già parlato male della moglie di Harry in altre occasioni.

Leggi anche – Tutti i segreti del matrimonio tra Elisabetta ed il Principe Filippo

Thomas ha aggiunto che sua figlia Meghan non avrebbe paura del divorzio, avendo già ottenuto diversi benefit dal punto di vista economico stando accanto ad Harry in questi anni: “Harry e Meghan divorzieranno presto. Da quando lui si è trasferito negli Stati Uniti d’America non sorride più”. Dalla California non è ancora arrivata una risposta e non è detto che arrivi ma la sensazione è che Thomas Markle stia usando ancora una volta la posizione privilegiata della figlia per acquisire notorietà.