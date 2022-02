I segreti del matrimonio tra Elisabetta ed il Principe Filippo

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio misterioso. Solo adesso sono venute a galla alcune questioni legate al suo matrimonio

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Recentemente sono venuti a galla alcuni segreti legati al suo matrimonio con il Principe Filippo. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

I segreti del matrimonio tra Elisabetta e Filippo

Ecco tre curiosità sul matrimonio tra la Regina Elisabetta ed il Principe Filippo che sicuramente non avevi ancora letto da nessuna parte:

Come gestire i tanti viaggi : come si fa a viaggiare circa cinque settimane e mantenere sano il proprio matrimonio? È semplice, la Regina Elisabetta ha sempre voluto il Principe Filippo con sé durante i suoi viaggi, anche quando la presenza del marito non fosse prevista all’interno dei vari protocolli. Solo in pochissime occasioni Sua Maestà ha viaggiato da sola nel corso dei suoi settant’anni di trono.

: come si fa a viaggiare circa cinque settimane e mantenere sano il proprio matrimonio? È semplice, la Regina Elisabetta ha sempre voluto il Principe Filippo con sé durante i suoi viaggi, anche quando la presenza del marito non fosse prevista all’interno dei vari protocolli. Solo in pochissime occasioni Sua Maestà ha viaggiato da sola nel corso dei suoi settant’anni di trono. Il matrimonio con Filippo non era combinato: di solito i matrimoni reali sono combinati. Non è il caso di Elisabetta e Filippo. Loro si sono incontrati per la prima volta nel 1934, proprio in occasione di un matrimonio. Sua Altezza aveva appena 8 anni all’epoca ma si accorse immediatamente della simpatia del suo futuro marito. I due si sono rivisti cinque anni dopo, quando lui era già maggiorenne. Da quel momento non si sono mai più separati. Un matrimonio d’amore, dunque.

