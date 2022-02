Il cantante mascherato: clamorosa gaffe di Milly Carlucci, svelata una maschera

Il cantante mascherato è tornato con una nuova edizione e non è mancata una clamorosa gaffe di Milly Carlucci. La conduttrice ha rivelato una maschera prima del dovuto. Tutto il lavoro degli autori è andato in fumo?

Il cantante mascherato è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di zecca, che ha visto di nuovo al timone del progetto Milly Carlucci che quest’anno ha voluto al suo fianco, dopo il successo ottenuto a Ballando con le stelle, Arisa nel ruolo di giudice dello show insieme ai tre volti storici del programma.

La trasmissione, come al solito, si è rivelata essere un vero e proprio successo, ed anche una delle maschere è stata rivelata. Sotto il costume della gallina si nascondeva Fiordaliso che senza troppi giri di parole si è scagliata contro il nuovo giudice, esprimendo il desiderio di voler proseguire con il suo percorso ma ciò non è stato possibile.

Fin qui non è assolutamente nulla di eclatante, fa parte delle regole del gioco. Peccato, però, che durante la messa in onda Milly Carlucci abbia commesso una clamorosa gaffe in diretta chiamando una delle maschere con il nome dell’artista che si cela al suo interno. La conduttrice ha mandato in fumo mesi di lavoro?

Milly Carlucci fa una gaffe a Il cantante mascherato: un nome rivelato

I giudici de Il cantante mascherato durante il corso della messa in onda del nuovo appuntamento di questa stagione, hanno fatto le prime ipotesi sui volti che potrebbero nascondersi dietro le maschere. Tra questi, Arisa ha ipotizzato che dietro l’Aquila potrebbe nascondersi Alba Parietti ed è curiosa più che mai di scoprire se il suo sesto senso ha avuto ragione o meno.

Nel congedare la maschera, però, Milly Carlucci ha commesso una gaffe in quanto l’ha chiamata Alba. Per molti, la conduttrice ha avuto una svista ed ha chiamato la maschera con il nome dell’artista che la occupa. Se così fosse, la Carlucci avrebbe spoilerato ai suoi fedeli telespettatori uno dei personaggi da indovinare.

Secondo altri, invece, Milly ha semplicemente fatto il verso al commento di Arisa e non avrebbe spoilerato o anticipato il nome del personaggio che si cela dietro l’Aquila. Ma quale sarà mai, tra queste due versioni, la verità? Per scoprirlo non ci resta che seguire le altre puntate dello show, che ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti.

Il cantante mascherato è da poco tornato sul piccolo schermo, ma non mancano di certo le polemiche e lo stupore dei fan.