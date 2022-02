Uomini e Donne: nasce una nuova coppia, doccia fredda per Gemma

Gemma al palo: è nata una nuova coppia a Uomini e Donne

Gemma Galgani, dama torinese, si trova nel parterre femminile di Uomini e Donne da diversi anni. E’ alla ricerca della sua anima gemella, ma ogni volta si scopre che è tutto un buco nell’acqua.

La dama pensava di aver trovato finalmente la sua metà, ma lui ha già gli occhi per un’altra donna. E’ nata una nuova coppia nel dating show e scopriamo insieme di chi si tratta

Nuova coppia a Uomini e Donne: Gemma Galgani tiene il cero

La nuova coppia di Uomini e Donne che ha lasciato di stucco Gemma Galgani è formata da Nadia Marsala e da Massimiliano Bartolini.

Gemma ha provato in tutti i modi a farsi notare dal cavaliere, ma non c’è mai stata storia.

I due si sono trovati e questa coppia è veramente travolgente. Nadia è schietta e molto elegante e grazie a ciò è divenuta molto amata dal pubblico del Trono Over.

Massimiliano, nonostante le tante avance di Gemma, ha sempre elogiato la Marsala e ha riferito più volte che la loro complicità è unica.

Nadia viene invitata dal magazine del dating show per un’intervista e la dama racconta cosa prova quando si trova con il suo cavaliere.

“Massimiliano ha invaso di parole bellissime la mia vita, e sta tirando fuori sentimenti che tenevo chiusi da anni in un cassetto” racconta Nadia e apre il suo cuore: “Tendo a credere a tutto ciò che mi dice perché lo fa con tanto trasporto che sono due le possibilità: o è solo un cantastorie o sono davvero una donna fortunata… Sono estremamente coinvolta“.

La dama ha proprio perso la testa per Massimiliano: “Nella vita non ci sono certezze, ma il solo pensiero di non vederlo più mi devasta […] E’ un tornado, un chiacchierone che non sta zitto un attimo e questi sono sia pregi che difetti. Adoro che sia un uomo generoso, anche d’animo, e che ha un grande bisogno di sentirsi amato, cosa che – senza falsa modestia – credo di saper fare. Averlo conosciuto è stata una fortuna, è stato il destino“.

Allora le anime gemelle esistono veramente!

Nadia affronta anche l’argomento Gemma durante l’intervista e ammette che delle volte prova proprio del divertimento nei suoi confronti.

“Quando non sono provocazioni, non mi infastidiscono: quindi, per la maggior parte delle volte, le incursioni di Gemma fanno sorridere anche me” ammette la Marsala e conclude: “Credo che Gemma non sia la donna adatta a Max. Solo io posso sopportare uno come lui che è una valanga d’amore, parole e azioni“.

Nadia e Massimiliano ci dannò la speranza e la motivazione nel trovare la propria anima gemella. Uno sguardo e il cuore già lo sa.

Gemma Galgani dovrà aspettare ancora, ma anche lei sarà contenta in fondo della nuova coppia di Uomini e Donne