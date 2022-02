The Big Bang Theory è sicuramente una delle serie tv più amate di sempre. Oggi vogliamo raccontarvi dieci curiosità che (forse) non conoscevate ancora

The Big Bang Theory è una sitcom statunitense andata in onda tra il 2007 ed il 2019. Nel corso delle sue 12 stagioni, questa serie tv ha ottenuto un notevole successo, tanto da risultare una delle produzioni televisive più amate di tutti i tempi. Le avventure di Sheldon Cooper e dei suoi amici hanno appassionato milioni di persone in tutto il mondo in 279 episodi.

Questa sitcom è stata trasmessa in Italia dalle reti Mediaset ed è stata prodotta dal network statunitense CBS. Si tratta di un’emittente storica che ha prodotto serie e telefilm di notevole successo negli ultimi decenni, come Beautiful, How I Met Your Mother, CSI, NCIS, The Mentalist, Dallas e tanti altri ancora.

I protagonisti principali di The Big Bang Theory sono interpretati da Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) e Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler). Oggi scopriremo dieci curiosità su questa sitcom che probabilmente non avevi ancora letto da nessuna parte.

10 curiosità su The Big Bang Theory

Johnny Galecki indossa occhiali senza lenti. L’attore non ha problemi di vista e le lenti gli avrebbero dato molto fastidio.

indossa occhiali senza lenti. L’attore non ha problemi di vista e le lenti gli avrebbero dato molto fastidio. Sheldon indossa diverse magliette di Flash . Nella serie The Flash (2014), il personaggio Cisco Ramon indossa alcune magliette dedicate a Sheldon ed alla sitcom.

indossa diverse magliette di . Nella serie (2014), il personaggio indossa alcune magliette dedicate a ed alla sitcom. L’incapacità di Raj di parlare con le donne, soprattutto nella parte iniziale della sitcom, è basata sul medesimo problema che aveva un vecchio collega del produttore esecutivo Bill Prady.

Lo Studio 25 dei Warner Brothers Studios è stato ribattezzato “The Big Bang Theory Stage” in occasione dell’ultima stagione. È un fatto molto raro, accaduto soltanto cinque volte nella storia degli studios.

dei è stato ribattezzato “The Big Bang Theory Stage” in occasione dell’ultima stagione. È un fatto molto raro, accaduto soltanto cinque volte nella storia degli studios. Il cibo in scena è reale . L’addetto di scena è un ex aspirante chef ed ha cucinato tutto ciò che abbiamo visto a tavola nel corso delle 12 stagioni di The Big Bang Theory .

. L’addetto di scena è un ex aspirante chef ed ha cucinato tutto ciò che abbiamo visto a tavola nel corso delle 12 stagioni di . Brie Larson , che anni dopo sarebbe diventata Captain Marvel , fece il provino per il ruolo di Penny ma fu considerata troppo giovane. L’attrice aveva appena 18 anni mentre Kaley Cuoco ne aveva 22.

, che anni dopo sarebbe diventata , fece il provino per il ruolo di ma fu considerata troppo giovane. L’attrice aveva appena 18 anni mentre ne aveva 22. I pianerottoli dei piani che Sheldon e i suoi amici sono costretti a percorrere ogni volta sono lo stesso set. Per ogni scena vengono effettuate delle modifiche per simulare dei piani diversi.

dei piani che e i suoi amici sono costretti a percorrere ogni volta sono lo stesso set. Per ogni scena vengono effettuate delle modifiche per simulare dei piani diversi. Le gravidanze nella vita reale di Melissa Rauch (Bernadette) sono state inserite nello show. Purtroppo la sua prima gravidanza è terminata con un aborto spontaneo ma l’attrice è rimasta nuovamente incinta dopo poco tempo. Ecco perché Bernadette affronta due gravidanze così ravvicinate all’interno dello show.

nella vita reale di (Bernadette) sono state inserite nello show. Purtroppo la sua prima gravidanza è terminata con un aborto spontaneo ma l’attrice è rimasta nuovamente incinta dopo poco tempo. Ecco perché affronta due gravidanze così ravvicinate all’interno dello show. Sheldon e Leonard scrivono vere equazioni sulle lavagne. Dei veri fisici le hanno verificate tutte dando il benestare ogni volta.

