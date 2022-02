Come suggerisce il titolo, la parola d’ordine per la fine del mese di febbraio è: amore. Con l’aggiunta dell’armonia si va a trattare un posizionamento particolare nell’Oroscopo di oggi. Si tratta di una Congiunzione particolare, cioè Venere-Saturno. Cosa implica per i segni più fortunati? E gli sfortunati?

Cogliere segnali dal cielo e saperli interpretare non è da tutti, per questo entra in azione l’Oroscopo di Instanews. Siamo pronti per decodificare questi messaggi dal cielo, specialmente in un momento come questo dove l’amore serve più di qualsiasi altra arma. Si parla della Congiunzione Venere-Saturno, due opposti che si attraggono, ma c’è una ragione che definisce questa condizione.

Che meraviglia questo paesaggio, le luci adornano uno spettacolo mozzafiato. La bellezza della natura non ha prezzo, e gli esseri umani se ne rendono conto sempre troppo tardi quanto è caro questo mondo chiamato Pianeta Terra. Ed è dall’Oroscopo che analizziamo come gli Astri interagiscono tra loro, e come di conseguenza animano le Case Celesti sempre più spesso in balia di un cielo ricco di emozioni.

La Congiunzione è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento particolare. In questo caso, accade che i Pianeti in questione, Venere dell’amore, e Saturno della rigorosità e amor di logica, sono posti ad una stessa distanza. Questa condizione dovrebbe favorire il dialogo, e così sarà, ma con delle caratteristiche uniche.

Ci sembrerà assurdo, ma come fa il pianeta dall’amore e della passione ad essere in equilibrio con quello del rigore e dell’armonia? E’ come se mettessimo insieme irrazionalità e razionalità. Non è così strano, perché se dovessimo abbracciare la natura umana, riconosciamo lo stesso dualismo irriducibile.

Cosa accade? L’amore è protagonista, ma non quello effimero e superficiale, bensì quello solido sul quale si costruiscono progetti di vita. E’ un momento delicato dove verranno fuori i punti di vista dei Segni e i loro reali disegni per il futuro. C’è chi sarà più felice che mai, e chi invece verrà a conoscenza di verità tristi, ma necessarie per ricominciare.

L’amore e l’armonia stanno dialogando, ecco come i fortunati e gli sfortunati reagiscono.

Oroscopo: rimonta lo Scorpione all’insegna dell’amore

Partiamo da questo magico trio: Scorpione, Bilancia e Cancro. Tre Case Celesti appartenenti rispettivamente agli elementi dell’acqua, dell’aria e ancora dell’acqua. Con la Congiunzione Venere-Saturno saranno in grado di consolidare degli obiettivi di vita che fanno parte della sfera amorosa. Passione, comunicazione e sicurezza saranno i vostri punti di forza oggi. Se sei del Leone sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’enigmatico dello Zodiaco, il misterioso e passionale Scorpione. Al lavoro tutto normale, ma è in amore che darai il meglio di te. Appunto, come già accennato, la passione sarà protagonista, ma non si tratta soltanto di questo, perché è proprio nei rapporti di coppia che si inizieranno a porre le basi per qualcosa di grandioso. Consigli: il cielo con la Congiunzione Venere-Saturno pone buone condizioni per questi progetti, perché il dialogo sarà pacifico e costruttivo.

Passiamo alla Bilancia, il Segno più elegante dello Zodiaco. Dimostrerai raffinatezza proprio nella cura dei rapporti verso il prossimo, specialmente in amore. La comunicazione è il tuo forte, ed in questo caso sarai avvantaggiato dal transito protagonista della giornata di oggi. Le migliorie in questo senso avverranno anche nel lavoro di squadra. Consigli: la tua arma, la socievolezza, è ancora più potente, poniti altri obiettivi di crescita, è il momento giusto per osare.

Che dire del Cancro? Hai preso la via giusta, perché la sicurezza ha preso il sopravvento. Sia in amore che al lavoro ci sono delle buone condizioni di crescita, specialmente per diventare la versione migliore di te stesso. Ci sono delle novità in arrivo, e soltanto adesso potrai coglierle in modo positivo. Consigli: cerca di mantenere la calma, con la Congiunzione Venere-Saturno parlerai molto e andrai d’accordo con le persone care, devi soltanto essere originale e veritiero.

Brutta giornata per la Vergine, l’amore collassa!

Rotta di collisione per questi tre: Sagittario, Pesci e Vergine. Cosa vi succede? Proprio voi che siete ottimisti, profondi e pragmatici, le vostre tre rispettive caratteristiche, avete problemi con il dialogo? C’è qualcosa sotto, e adesso cercheremo di capire cos’è accaduto nella giornata di oggi per rendervi così sfortunati. Fuoco, acqua e terra sono i vostri elementi, armatevi di pazienza. Se sei del Toro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’arciere più ottimista dello Zodiaco, il Sagittario che ha perso la rotta. Amante dei viaggi, adesso più che sportarti fisicamente, ti servirebbe una buona ragione per trovare la chiave di lettura giusta e capire il prossimo che ti sta a fianco. La Congiunzione Venere-Saturno favorisce il dialogo, ma tu adesso devi stare solo. Consigli: vivi questo momento di solitudine per consolidare obiettivi in amore e al lavoro, ti sarà utile.

Passiamo ai Pesci, il segno più profondo dello Zodiaco. Che ti succede? L’amore è la tua arma vincente, ma in questa fase sembra proprio che tu non sappia più come gestire i sentimenti. Qualcosa di disturba, e sei più concentrato a capire di cosa si tratti, invece di stare al fianco ti chi ami. Infatti, il transito favorisce un dialogo che al momento non puoi vivere, sia sul fronte lavoro, ma specialmente in amore. Consigli: ci sono troppi nodi che non ti aiutano a risolvere le incomprensioni, rifletti, passa più tempo solo con te.

Infine, ma non meno importante, abbiamo la pragmatica Vergine. Hai ricevuto delle batoste, proprio nel momento in cui avevi finalmente capito cosa tu desiderassi nel profondo del tuo cuore. L’amore ti fa soffrire, ma il tuo essere concreta ti porterà mediante l’Aspetto dei Pianeti di oggi, ad un dialogo costante con te stessa, a riprendere ciò che hai perso, la tranquillità. Consigli: al lavoro non stancarti troppo, hai bisogno di riposo per rigenerare le tue energie psichiche.