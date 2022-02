L’Oroscopo di oggi è all’insegna della reazione, di che si tratta? Abbiamo un cielo molto ben disposto alla risposta di alcune situazioni. C’è chi sarà in questo senso, più reattivo, e chi invece si farà prendere dalle emozioni e non riuscirà a volgere la situazione a suo favore. Il motivo? Mercurio passa per il segno dell’Ariete, e la Tripla Congiunzione emana i suoi effetti.

Che le notizie dal cielo sbalordiscano non è una novità, perché ogni giorno ne abbiamo una. Capita raramente che gli Astri stiano buoni, ma nonostante la tranquillità al di sotto delle trame, c’è sempre qualcosa in movimento. Ostaggi delle stelle, le Case Celesti avranno a che fare con delle sfide, un po’ addolcite dalla Congiunzione Luna-Marte-Venere, ma i cui risultati condizioneranno la giornata dei segni più fortunati e degli sfortunati.

Occhi al cielo, sia perché è arrivato il fatidico momento dell’Oroscopo della Domenica, ma anche perché perdersi nel firmamento dovrebbe essere una delle attività quotidiane da non perdere. Sempre con lo sguardo verso i nostri apparecchi elettronici e in connessione con il mondo, ci dimentichiamo ogni tanto che sopra il pianeta terra, c’è l’Universo che ci accoglie. Ecco i transiti più importanti.

Nel fine settimana abbiamo parlato di Congiunzione, cioè quell’Aspetto dei Pianeti che consta nel posizionamento degli Astri posti alla stessa distanza. In questo caso Tripla perché concerne la Luna, Marte e Venere, così diversi ma fondamentali per aprire la strada ai segni, dirigendoli verso un dialogo: intimo, coraggioso e appassionato.

Dialogare dovrebbe venire naturale all’animale sociale per eccellenza, ma è difficile riuscirci quando non si vuol comprendere di far parte di un tutto. Con la speranza di rispondere al meglio alle sfide del cielo, arriva Mercurio il pianeta del pensiero che rapidamente volge tutto a favore del pensiero veloce.

Rapidità e perspicacia sono le armi che non possono mancare oggi ai segni fortunati, figuriamoci agli sfortunati.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 26 febbraio 2022: Aquario top, Ariete un vero flop, e non solo!

Oroscopo: una giornata indimenticabile per i Gemelli!

Partiamo da una triade pazzesca: Gemelli, Leone e Cancro. I tre in questione sono i fortunati, perché sono stati capaci di rispondere al meglio con le energie che posseggono. I rispettivi elementi sono: aria, fuoco e acqua. Con l’intenzione di mantenere saldo il ruolo di forti e temerari, ecco come affronteranno la giornata. Se sei dello Scorpione sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 25 febbraio 2022: ripresa per la Vergine, brutta storia per i Pesci

Iniziamo con i Gemelli, lunatici quanto basta per essere i migliori a dare risposte secche e perspicaci. I protagonisti del cielo di oggi vivranno intense emozioni, in amore tutto procedere al meglio, e al lavoro vivrete delle novità che cambieranno tutto, ma vi caricheranno di tanto positività. Consigli: sfruttate il transito per avere un dialogo con qualcuno con cui avete da risolvere dei conti in sospeso.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco, è più fiero che mai. Le occasioni fanno l’uomo ladro, e proprio in questo momento non devi perderne neanche una. Perché sei emotivamente stabile e forte, la Congiunzione favorisce un’energia mentale che ti permetterà di dominare i tuoi impulsi e volgerli poi al meglio. Consigli: in amore le cose vanno bene ed anche al lavoro, ma mantieni salda la concentrazione.

Che dire del Cancro? Sei uscito dal nervosismo che ti attanagliava nei giorni scorsi. In amore tutto procede normale, ma è sul fronte lavoro che riuscirai a mettere in atto i progetti che aspettavi di realizzare da tempo. Consigli: batti il ferro finché è caldo, sfrutta questo posizionamento a te favorevole per conquistare la meta che ti sei posto da tempo. Rimani forte e sicuro di te, vedrai che soddisfazioni.

Brutta giornata per il Sagittario, se la vedrà male!

Niente di bello da parte del cielo per questi tre: Sagittario, Ariete e Capricorno. Fuoco, ancora fuoco e terra, questi sono i vostri elementi. Le energie non vi mancheranno, ma nonostante Mercurio passi dall’Ariete, la situazione degenera in un modo che per niente è favorevole per queste Case Celesti. Se sei del Toro sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 24 febbraio 2022: adrenalina per l’Aquario, senza energie i Gemelli

Iniziamo dall’arciere dello Zodiaco, il Sagittario. L’ottimismo non ti sorride, perché hai troppe decisioni da prendere. La situazione è data dal fatto che il cielo con la Tripla Congiunzione ha finito per porti sulla strada dei bivi che non ti piacciono per niente. Non ti senti pronto, specialmente nella sfera amorosa. Consigli: sfrutta il cielo per essere più socievole e comunicativo al lavoro.

Passiamo all’Ariete, il guerriero dello Zodiaco che non prova mai una gioia. Combattente nato, ha decisamente bisogno di un po’ di relax. Le emozioni in amore saranno impulsive, mantieni la calma, ma è sul lavoro che devi concentrarti di più e mostrarti integerrimo. Consigli: riposa quanto più possibile nel fine settimana, e poi con questo transito riparti più forte di prima, sei inarrestabile, ricordale.

Che dire del Capricorno? L’organizzatore dello Zodiaco è troppo irremovibile. Questo mood, totalmente contrario alla Tripla Congiunzione, ti porterà a dei litigi in amore. Al lavoro non tanto, anche perché la maggior parte delle persone non lavora di Domenica! Consigli: sii più flessibile, senza perdere i tuoi obiettivi, ma mantenendo rapide le tue risposte alla vita con un atteggiamento più moderato e meno assolutistico.