Sogno bollente al Grande Fratello Vip: la confessione sconvolge

Nella casa del Grande Fratello spunta un racconto molto “hot” su un sogno erotico che ha sconvolto il concorrente. Ecco la “protagonista” di questo particolare sogno



Nella casa del Grande Fratello gli inquilini “contano” i giorni che li separano dalla finale del 14 marzo. Non manca molto ormai, e la stanchezza inizia a farsi sentire. Soprattutto perché si abbina con l’ansia dell’ultima puntata, delle ultime eliminazioni e sulla voglia di vincere l’edizione 2021/2022 del reality.

E chiaramente, la “reclusione” in casa comincia a farsi sentire, anche per chi è entrato “in corsa”. Uno di questi è l’estroso Barù, che evidentemente sente nostalgia della vita di tutti i giorni. L’esperto di vini è anche alle prese con delle tentazioni sentimentali, visto che evidentemente sente la mancanza di una donna al suo fianco. Va detto che Jessica Selassiè continua a corteggiarlo e a tentarlo, ma a sorpresa la sua “mente” ha risposto in maniera diversa.

Grande Fratello, il racconto del sogno piccante spiazza Giucas Casella

Barù ha raccontato a Giucas Casella di aver fatto un vero e proprio sogno erotico. A quanto pare molto veritiero, ma non con Jessica. La “protagonista”, infatti, era un’altra persona. “Eravamo in una casa al lago, ma poi arrivavano altre 4-5 persone. Non ricordo bene – ha raccontato il nipote di Costantino Della Gherardesca – ho fatto sesso con lei ma non solo. Anche con altra gente ma una persona alla volta. Tu eri la prima”.

Questo il racconto piccante, che poi è proseguito. “E’ andata benissimo, numero uno. Lei mi ha ingannato, mi tentava. Ha finto di essere qualcun’altra, ma poi ho scoperto che era lei”. Ovviamente Giucas ha chiesto se Barù stesse parlando di Jessica, ma poi è arrivata la risposta sorprendente. “Jessica? Non mi ricordo com’era lei, se era lei. Mi ricordo di Soleil, più di lei. Come è strana la mente…”, ha concluso Barù.