Fuori dal Grande Fratello Vip? Punita per un gesto: la clamorosa indiscrezione

Al Grande Fratello Vip la concorrente è stata fatta fuori dai giochi: l’indiscrezione bomba, prima della diretta di questa sera, sta facendo il giro del web.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca. Prima dell’inizio di questa nuova avventura, che pare si stia per concludere dopo ben 6 mesi di messa in onda, in rete è trapelata un’indiscrezione bomba.

Una delle concorrenti, o meglio dire ex concorrenti di Alfonso Signorini, sembrerebbe essersi giocata il suo posto in studio in quanto un suo gesto non è stato apprezzato dal padrone di casa che senza troppi giri di parole ha vuotato il sacco in diretta. Ovviamente stiamo parlando di Clarissa Selassiè che non ha fatto mistero di aver apprezzato l’uscita dai giochi di Katia Ricciarelli per il volere del pubblico del piccolo schermo, accompagnando un invito per andare a quel paese per dirla alla buona.

Alfonso Signorini ha condannato il gesto di Clarissa e lei ha replicato per le rime sui social, lasciando presagire che questa sera potrebbe non presentarsi negli studi Mediaset per la consueta diretta del lunedì sera.

Clarissa Selassiè lascia il Grande Fratello Vip? La bomba prima della diretta

Clarissa Selassiè non ha affatto apprezzato il rimprovero fatto da Alfonso Signorini ha ha giudicato la sua reazione all’uscita di Katia Ricciarelli poco educata e rispettosa se si considera che la sua ex compagna di viaggio è una signora di oltre 70 anni. La Princess però non ci sta e sui social ha lasciato decisamente poco spazio all’immaginazione.

Clarissa, infatti, ha accusato il padrone di casa di aver strumentalizzato le sue parole e lei non vuole in alcun modo che venga distorta la sua immagine e ha chiarito, sui propri canali social, che questo non accadrà mai più. Le parole da lei utilizzate fan dunque presupporre che il “mai più” stia ad indicare che lei non abbia alcun intento di presentarsi al Grande Fratello Vip e di conseguenza di prendere parte al programma.

Le sue parole sono frutto di una decisione ponderata oppure dette perché presa dal momento? Soltanto stasera potremmo venire a conoscenza della verità.