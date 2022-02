Arriva a Vite al limite con 400 kg: poi l’incredibile trasformazione

Vite al limite è un programma televisivo molto seguito, anche in Italia. Titolo originale “My 600lb life”, va in onda da anni su Real Time

Non si arresta il successo di Vite al Limite. Il programma in onda su Real Time (negli Stati Uniti il titolo originale è “My 600lb life”) va in onda da anni e mantiene salda una grossa fetta di pubblico. Sono pochi quelli che non lo conoscono, e le vicende raccontano l’esperienza del dottor Nowzaradan, esperto nella cura e nel recupero da obesità gravi.

Nella sua clinica di Houston si registrano molti casi difficili, con persone che si ricoverano a causa di obesità gravi per intraprendere un percorso di recupero. L’obiettivo è soprattutto guarire dalla dipendenza patologica dal cibo. Il pubblico si appassiona alla grande forza di volontà di questi pazienti, che si impegnano moltissimo per riconquistare le loro vite. Tra le tante, una delle storie che ha conquistato di più il pubblico è quella di Cillas Givens.

Vite al Limite, la particolare storia di Cillas: il paziente dal peso record

La sua storia è stata particolarmente toccante, e per fortuna ha avuto un lieto fine. Il ragazzo, originario di Fairview, stava letteralmente buttando via la sua esistenza. Il suo peso aveva raggiunto dimensioni spaventose: era ormai di circa 400 kg, e aveva diversi problemi respiratori. Quando è entrato nella clinica del dottor Nowzaradan aveva 35 anni, e da allora ha intrapreso un percorso difficile, ma i risultati sono stati concreti da subito.

La sua situazione era complicata: basti pensare che ad appena 20 anni pesava oltre 300 chili. Cillas non riusciva a muoversi e doveva essere assistito. Ma con una severa dieta e dopo l’intervento chirurgico è riuscito a trovare un equilibrio. Oggi sembra una persona normale, soprattutto dopo aver fatto delle operazioni per rimuovere la pelle in eccesso.