Annalisa e Sebastiano, addio a C’è posta per te: poi la decisione finale

Annalisa e Sebastiano si sono detti addio a C’è posta per te, ma dopo la decisione finale è arrivata una svolta del tutto inaspettata.

Annalisa e Sebastiano sono stati due dei protagonisti della scorsa puntata di C’è posta per te, il programma di successo di Maria De Filippo che ogni sabato permette a Mediaset e a canale 5 di collezionare veri e propri ascolti record. La giovane coppia aveva incuriosito il pubblico del piccolo schermo perché a separarli, a differenza delle altre storie presentate, non era stato un tradimento o la mancanza di amore, ma l’eccessiva invadenza da parte della famiglia di lui che avrebbe messo e non poco i bastoni tra le ruote alla loro relazione.

Quest’ultimi non avrebbero accettato la fine della precedente relazione di lui, relazione da cui sarebbe nato anche un bambino, e per questo motivo facevano il tifo per il vecchio amore quando da tempo aveva voltato pagina. Questo aveva spinto lei ad allontanarsi e lui è stato pronto a chiederle scusa per aver permesso ciò. Durante il corso della trasmissione lei aveva deciso di chiudere la busta per poi lasciarsi tutto alle spalle, ma dopo la fine della messa in onda ci sarebbe stato il colpo di scena a C’è posta per te.

C’è posta per te: la nuova vita di Annalisa e Sebastiano dopo il programma

Annalisa e Sebastiano, come hanno rivelato durante il corso della loro storia raccontata negli studi di C’è posta per te, dove è stato svelato un inedito retroscena sulle sorprese, che il loro amore non si era mai spento ma era stato tutto il contesto esterno ad allontanarli in quanto lui veniva costantemente pressato dalla sua famiglia ma aveva deciso di mettere un freno alle loro intenzione per dedicarsi alle sue e nonostante lei in studio non ne abbia voluto sapere, al di fuori del programma qualcosa si sarebbe smosso.

Secondo quanto trapelato in rete, infatti, Annalisa e Sebastiano dopo C’è posta per te avrebbero deciso di darsi una nuova possibilità e di provare se questa volta, lontano da occhi indiscreti, il loro rapporto avrebbe potuto funzionare. Al momento però non si sa come stanno andando le cose, perchè ci sarebbero i famosi lavori in corso ma il pubblico della rete non può che fare il tifo per il loro amore nella speranza che insieme possano ricostruire la loro storia d’amore che è terminata a causa della troppa invadenza altri e non per mancanza di un sentimento.

C’è posta per te è riuscito a fare il miracolo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.