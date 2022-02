Royal Family: Harry si prepara ad una drammatica rinuncia

Ormai il Principe Harry è rassegnato ad una rinuncia che potrebbe risultare drammatica, nonché pericolosa per la sua sopravvivenza

Il Principe Harry è da sempre un personaggio molto amato dai sudditi inglesi. Sin da bambino, il popolo britannico ha sempre avuto una forte simpatia per un ragazzo che ha perso sua madre quando era soltanto un adolescente. È come se il Regno Unito lo avesse adottato e avesse fatto sempre il tifo per lui, nonostante non avesse alcuna speranza di diventare re un giorno.

Da quando il figlio di Diana Spencer ha iniziato a frequentare Meghan Markle, però, la sua popolarità è cambiata ed ha diviso il popolo in due fazioni: da un lato coloro che amano le iniziative dei Sussex e li sostengono da sempre; dall’altro quelli che considerano l’ex attrice statunitense la donna che ha allontanato Harry dalla Gran Bretagna e dal resto della Royal Family.

Da circa due anni, infatti, Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di euro ma hanno dovuto rinunciare a tutti i benefici legati alla corona inglese. Secondo alcune indiscrezioni provenienti proprio dall’Inghilterra, il Principe Harry sarebbe pronto all’ennesima rinuncia. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Harry, una rinuncia pericolosa

Da quando è andata in scena la ‘Megxit’, Harry e Meghan hanno rinunciato a tutti i privilegi legati all’appartenenza alla corona britannica. Niente più paghetta mensile per Harry e niente più scorta personale. La decisione della Royal Family di negare ai Sussex la scorta reale ha scatenato diverse polemiche in Gran Bretagna ma adesso Harry e Meghan sono costretti ad affidarsi ad un’agenzia privata statunitense.

Il prossimo 9 aprile ricorrerà l’anniversario della scomparsa del Principe Filippo. È prevista una commemorazione alla quale parteciperanno tutti i principali membri della Royal Family. Secondo i protocolli reali, tutti dovranno avere una scorta al seguito perché si tratta di un evento ufficiale in pubblico. Ma Harry non ha più la scorta personale e quindi potrebbe essere costretto a restare negli Stati Uniti.

Sarebbe un grosso sacrificio per il secondogenito del Principe Carlo, da sempre legato al nonno. Rinunciare alla scorta significherebbe esporsi a rischi che la Regina Elisabetta non permetterebbe mai. Al momento si pensa ad una proroga e all’assegnazione di una scorta per i giorni di permanenza in Gran Bretagna, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. L’unica cosa certa è che il Principe Harry farà di tutto per partecipare all’evento in onore del suo amato nonno.