C’è posta per te, incredibile quello che accade durante la sorpresa

C’è posta per te: incredibile quanto accaduto durante la sorpresa organizzata da Maria De Filippi e dalla sua redazione.

Non c’è sabato sera senza C’è posta per te. Lo show di Maria De Filippi, ogni anno, torna in onda con l’obiettivo di aiutare le persone a salvare un matrimonio interrotto, a ricostruire un rapporto di famiglia o a ritrovare vecchi amori. C’è posta per te, tuttavia, aiuta anche il proprio pubblico ad organizzare splendide sorprese per ringraziare un genitore, una sorella o un fratello o, in generale, una persona amica.

E’ quanto accaduto con la prima storia trasmessa nel corso della puntata del 26 febbraio. Una figlia ha chiesto l’aiuto del programma di Maria De Filippi per ringraziare i suoi genitori.

C’è posta per te: il dettaglio durante la sorpresa con Francesco Totti

Noemi, una ragazza di 21 anni diventata mamma di Christian quando aveva solo 16 anni, ha voluto fare una sorpresa speciale ai genitori che l’hanno sempre sostenuta nella scelta di portare avanti la gravidanza nonostante la giovane età aiutandola moralmente e materialmente. Noemi e Christian vivono con i genitori che continuano a lavorare per non far mancare nulla al piccolo. Per ringraziarlo di tutto ciò che i genitori hanno fatto per lei, Noemi ha deciso di fare una sorpresa speciale alla mamma e al papà chiamando Francesco Totti.

Dopo aver ascoltato tutta la storia, Francesco Totti ha incontrato i genitori di Noemi a cui ha fatto alcuni doni tra i quali anche un divano letto. L’ex capitano della Roma, poi, ha detto: “Trovare dei genitori così non è semplice, la famiglia è una cosa molto importante. Siete stati bravi a prendere una scelta che non era facile prendere, soprattutto così giovane. Diventare nonni è una delle cose più belle che possa succedere”.

Una storia decisamente diversa rispetto a quella di Leandro che, a C’è posta per te, aveva provato a riconquistare l’ex fidanzata. Mentre veniva trasmessa la storia di Noemi, a casa, Ilary Blasi che è stata per tutta la settimana al centro del gossip con Francesco Totti per i rumors sulla presunta crisi matrimoniale smentita dall’ex capitano della Roma, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram girata a casa mentre, sul divano di casa, trascorre il suo sabato sera in compagnia di C’è posta per te.