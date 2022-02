Royal Family: Meghan su tutte le furie, colpa di un’altra donna

Royal Family: Meghan Markle è su tutte le furie, la colpa è di un’altra donna che le ha rubato tutto. Ormai non c’è più niente da fare

Meghan Markle è da sempre una delle personalità più amate all’interno della Royal Family. La sua popolarità era già molto alta già prima di iniziare a frequentare il Principe Harry. Tra il 2011 ed il 2018, infatti, la duchessa ha recitato nella serie tv Suits, riscuotendo un notevole successo. Poi è arrivato il fidanzamento con Harry e la sua popolarità è aumentata a dismisura.

L’attenzione mediatica si è alzata tantissimo quando i Sussex hanno deciso di abbandonare il Regno Unito trasferendosi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è stabilita negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Da oltre due anni, ormai, Harry e Meghan vivono in una splendida villa nella lussuosa zona di Montecito. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

Secondo un recente sondaggio effettuato in nel Regno Unito, non sarebbe Meghan Markle la donna più amata all’interno della Royal Family. Il popolo ha scelto la sua rappresentante e difficilmente l’ex attrice statunitense accetterà di buon grado il risultato. Chi è la donna più amata della Royal Family? La risposta è sorprendente: scopriamo insieme di chi si tratta.

La donna più amata della Royal Family? Non è Meghan: ecco chi è

YouGov è una società britannica specializzata in ricerche di mercato. Negli ultimi mesi ha effettuato un sondaggio per dare una risposta ad una domanda che molti inglesi si pongono da tempo: chi è il componente più amato all’interno della Royal Family? In tanti avrebbero scommesso somme importanti su una vittoria di Meghan Markle ma non è così. Non è l’ex stella di Hollywood la preferita dal popolo britannico.

E c’è una persona che addirittura superato la Regina Elisabetta nella classifica delle preferenze del popolo. Si tratta di Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, moglie del Principe William e futura regina d’Inghilterra. Il sondaggio è stato effettuato lo scorso novembre su un campione di duemila persone. È lei, dunque, la preferita dagli inglesi, non ci sono dubbi.

Secondo YouGov, buona parte del popolo britannico vorrebbe vedere la moglie di William sul trono e non Camilla quando morirà Elisabetta II. La popolarità di Catherine Middleton è altissima e pare non sia destinata a calare in futuro. Nel sondaggio, la Duchessa di Cambridge ha ottenuto una percentuale altissima mentre sua cognata Meghan non è riuscita a raggiungere nemmeno il 30%. Troppo poco per infastidire Kate nella lotta al primato.