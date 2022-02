Amici 21 anticipazioni: quattro ammessi al serale, web scatenato

Amici 2022 torna oggi, domenica 27 febbraio, con il consueto appuntamento domenica pomeridiano. La puntata è stata registrata nella giornata di sabato

Anche oggi torna il consueto appuntamento con “Amici” della domenica: alle ore 14 andrà in onda la puntata dello speciale che “scalda i motori” in attesa del Serale che andrà in onda il sabato (sempre su Canale 5) quando finirà “C’è Posta per te”. Come i fan del talent sanno, la puntata domenicale non è in diretta, ma è stata registrata ieri, nella giornata di sabato.

Ecco qualche anticipazione di quello che vedremo… è bene cominciare ricapitolando i nomi dei ragazzi che sono ufficialmente al Serale: si tratta di Carola, Dario e Michele, ballerini. Per quanto riguarda i cantanti sono alla fase finale Sissi e Alex. In tutto sono cinque nomi, ma oggi dovrebbe arrivarne almeno un altro. A dirla tutta, il sito quellochetuttivgolionosapere lo dà per certo, e i concorrenti ammessi al serale sarebbero più di uno.

Amici, nel domenicale di oggi spuntano nuovi finalisti

Le indiscrezioni parlano di Aisha, Albe, John Erik e Serena. Altri quattro, quindi, pronto alla fase finale. Si tratta di due cantanti e due ballerini, che aggiungendosi agli altri cinque formerebbero il primo gruppetto di 9 finalisti. I fan più attenti oggi noteranno l’assenza di Crytical dalla puntata, ma non se n’è fatto cenno: quindi le cause della sua mancanza non sono state spiegate. A giudicare le cover c’erano i tre componenti de “Il Volo”.

Per quanto riguarda il confronto tecnico, ci hanno pensato Enrico Brignano e Adriano Pennino. Per il ballo, invece, gli alunni sono stati valutati da Gabriele Rossi, Massimiliano Sodini ed Emanuel Lo. Il giudizio de “Il Volo” è stato molto chiaro: all’ultimo posto c’è stato Calma, mentre Aisha ha vinto la prova. Al secondo posto dietro di lei Luigi ed LDA, secondi a pari merito. Al terzo posto Albe e poi Gio Montana. Infine, non è mancata la solita polemica: Alessandra Celentano ha litigato con il ballerino Nunzio. Discussione anche per Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.