Silvia Toffanin, spunta il piano segreto per il futuro: Pier Silvio Berlusconi ha deciso

Silvia Toffanin è pronta a spiccare il volo in Mediaset: del resto il marito è Pier Silvio Berlusconi, che ha un piano importante per lei

La bravissima (e bellissima) Silvia Toffanin è sempre più sulla cresta dell’onda. A quanto pare il suo futuro non sarà più soltanto circoscritto a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio che da anni conduce con successo su Canale 5. Per lei sembra essere pronto un progetto molto importante, architettato dal marito Pier Silvio Berlusconi, che non a caso è il capo di Mediaset.

Indubbiamente non si può negare che alla conduttrice non mancano sponde favorevoli, ma va anche detto che la presentatrice ha dimostrato di avere talento. In questi giorni l’abbiamo in conduzione “pro tempore” a Striscia la notizia con ottimi risultati. Ma per lei c’è in serbo qualcosa di più grosso. A quanto pare, il marito vorebbe farla diventare una sorta di Maria De Filippi del futuro. A quanto raccolto dal settimanale “Nuovo” il capo di Mediaset avrebbe in serbo per lei un progetto molto ambizioso.

Silvia Toffanin pronta al grande salto: il progetto che Berlusconi prepara per lei

I due sono sposati da molti anni e hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Secondo “Nuovo“, Berlusconi vorebbe far crescere il ruolo della moglie, forte di tanti anni di “gavetta” a Verissimo. In pratica, lei dovrebbe diventare l’erede di Maria De Filippi. A quanto pare, la volontà dell’azienda è di non accentrare tutto su un solo personaggio, ma cominciare a dare importanza a volti nuovi anche se familiari.

Ecco perché l’ex “letterina” potrebbe fare il salto di qualità. Di sicuro, nonostante non gli mancano gli appoggi in azienda, la Toffanin è cresciuta pian piano, rimanendo quasi ai margini col suo Verissimo, che ha condotto (e conduce ancora) al sabato pomeriggio. Era l’unica volta in cui compariva, ma da settembre va in onda anche la domenica, e ora l’abbiamo vista pure a Striscia la Notizia. Insomma, sembra tutto pronto per il grande salto.