“Tradimento al Grande Fratello Vip”: scontro in arrivo?

Nella casa del Grande Fratello la finale si avvicina e le tensioni diventano furenti: fioccano le accuse di tradimento: cosa sta succedendo

Fuoco e fiamme nella casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla finale del 14 marzo. Rapporti che sembravano consolidati, tra concorrenti che sono dentro sin dal primo giorno, si stanno incrinando pericolosamente. Accuse reciproche, fiducia che viene meno e una tensione che si fa sempre più alta. Indubbiamente c’entra la stanchezza, ma non è solo questo.

La voglia di arrivare in finale (e la paura di uscire nelle ultime curve) rende l’atmosfera decisamente tesa. Addirittura, alcune discussioni sfociano in pesanti litigi, dove vengono fuori addirittura parole di odio. Ad esempio è ciò che sta accadendo tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’influencer ha iniziato a innervosirsi, dopo si è accorto di non essere più al vertice delle preferenze dei televoti.

Grande Fratello, volano accuse di tradimento

E molti dei suoi coinquilini, come Davide Silvestri, si lamentano del suo comportamento. l’attore l’ha accusata di essere parte attiva del “teatrino” che riguarda lei, Delia e Alex. Sono poi partite delle nomination “vendicative” e la tensione si è fatta forte. Soleil accusa Davide di poca trasparenza: “Per me non sei limpido, non ti esponi e non dici cosa pensi davvero. Mi hai tradito, ecco cosa hai fatto”. La ragazza è arrabbiata perché Davide prima la difendeva, ora invece l’attacca.

Lui ha chiesto un confronto con lei, “primato”, ma i rancori sono tanti e “antichi”. Forse nella prossima diretta si riuscirà a fare un po’ più di chiarezza. Davide ha accusato Soleil di essere stata la causa della sua mancata amicizia con Aldo Montano, proprio perché lui difendeva l’influencer che si era invaghita di Alex. In attesa del confronto si va avanti a suon di nomination, ma che difficilmente porteranno fuori uno di questi concorrenti.

Le donne della Casa contro Davide… nomination dopo nomination ecco com’è andata attorno al famigerato tavolo. #GFVIP pic.twitter.com/LCH677tE4F — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022