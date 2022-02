Rompicapo trova la coppa: i 4 Enigmi del Faraone e della Strega!

Bentornato con il consueto appuntamento della domenica con il Rompicapo di Instanews! L’indovinello di oggi è più complicato del solito, il motivo? Dovrai risolvere 4 enigmi e intraprendere un viaggio nell’Antico Egitto. La Strega ti porterà nella tomba del Faraone, perché l’obiettivo è trovare la coppa.

Che si tratta di una coppa magica non ci sono dubbi, la Strega sa quello che vuole. Durante il viaggio affronterai diverse intemperie, e data la tua bravura nel trovare la soluzioni ai miei tranelli, nel rompicapo di oggi non posso non sottoporti ad un viaggio nel tempo. Il Faraone ti aspetta, ma sarai tu che dovrai fare la differenza. Gli enigmi in questione hanno a che fare con le tue abilità visive e di analisi, ma anche di furbizia.

Siamo alle prese con un rompicapo e con un viaggio alla scoperta della Coppa magica! Tutto è iniziato perché hai deciso di fare una passeggiata. Durante il tragitto, hai incontrato una Strega, la quale vorrebbe trovare l’oggetto che ha perso in una sua avventura passata, proprio nell’Antico Egitto. Si narra che ai tempi, lei e il Faraone avessero una storia d’amore.

Questi, dopo aver litigato, l’ex compagno ha rubato il preziosissimo gingillo. Così, per liberarti dalle grinfie della Strega, dovrai risolvere i 4 enigmi qui sopra, e recuperare la coppa!

Di che si tratta? Dovrai trovare nelle quattro foto, l’icona che è diversa da tutte le altre. Dovrai essere veloce e ben attento, altrimenti potresti perderti in qualche dettaglio, e non trovare la soluzione.

Altrimenti, se vuoi restare in tema storico, inizia a ragionare! Se non ci riesci, scorri che ti darò la soluzione, ma la sfida l’avrò vinta io.

Rompicapo soluzione: trovata la Coppa della Strega e del temibile Faraone

Come se non bastasse nel nostro sito potrai trovare un’infinità di indovinelli e quiz da urlo, ad esempio perché non provi il rompicapo della parola nascosta, è troppo divertente! E’ chiaro che ognuno ha i suoi hobby, ma senza dubbio passare il tempo libero a risolvere tranelli così divertenti, è uno dei migliori. Storia, amore e magia, cosa chiedere di meglio? Allora, ci sei riuscito da solo, oppure ho vinto io di nuovo? Hai trovato la coppa della Strega? O il Faraone ha avuto la meglio?

Eccoci qui pronti a indagare la soluzione del rompicapo! Nelle foto qui sopra potrai benissimo vedere quali sono le icone diverse, e in questo modo recuperare l’oggetto desiderato dalla Strega, la Coppa magica. Il Faraone si è ben difeso con i suoi stratagemmi, ma non ci sono dubbi, noi siamo più furbi.

Il motivo? Basta avere spirito d’osservazione. Intanto la soluzione del primo è nella seconda colonna al penultimo posto; del secondo è nella prima colonna all’ultima riga; del terzo è nella seconda colonna al primo posto; ed infine, del quarto è nella seconda colonna all’ultimo posto.

Allora, che trucco ho usato? Ho studiato per bene l’immagine, in modo che il mio inconscio memorizzi per bene i dettagli. Così, scorrendo un’icona dopo l’altra, mi è risultato facilissimo scovare le anomalie!

Così, ti ho battuto anche questa volta! Ci vediamo al prossimo rompicapo, vedrai che ti proporrò un’altra sfida intelligente.