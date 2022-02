L’amica geniale 3 anticipazioni ultima puntata: colpo di scena clamoroso

Ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L’Amica Geniale, Storia di chi resta e di chi fugge. La terza stagione della fiction Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante

I tantissimi fan dell’Amica Geniale non possono che mettersi davanti al televisore, perché questa sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione dell’apprezzata serie tv. Si tratta del quarto appuntamento, che chiuderà quest’edizione: anch’essa all’insegna di un grande successo di ascolti, in attesa della prossima stagione.

Stasera andranno in onda gli episodi 7 e 8. Il matrimonio tra Elena e Pietro andrà sempre più in crisi, con Nino che si inserisce in questa situazione aggiungendo confusione nella testa e nel cuore di Elena. Del resto la ragazza ha sempre avuto un debole per lui. La causa di questa crisi è il comportamento di Pietro, che la tratta male e in modo distaccato. Per questo la presenza di Nino diventa ingombrante, soprattutto perchè inizia a stringere amicizia con Pietro.

L’Amica Geniale 3, l’ultima puntata si chiude con un crescendo di emozioni

E’ l’inizio di un vero e proprio triangolo che condizionerà l’intera vicenda. Quando Nino capisce che può avvicinarsi a Elena modifica il suo comportamento nei confronti di Pietro, che inizierà a comportarsi in modo ancora peggiore nei confronti della moglie. Tanto che lei, a un certo punto, si renderà conto di non amarlo più.

Queste le anticipazioni più importanti, in attesa della quarta stagione che, seppur non ancora ufficializzata, è scontata: i libri, infatti, si completano con un quarto volume. “Storia della bambina perduta”, che completa la quadrilogia e così la serie, che seguirà di pari passo i romanzi. Quando uscirà la quarta stagione? E’ presto, ma è probabile che sia pronta nel 2023.

