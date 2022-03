Ultima Fermata anticipazioni: Maria De Filippi punta su di lei?

E’ sempre fitto il mistero intorno a “Ultima fermata”, il nuovo programma di Maria De Filippi che dovrebbe andare in onda tra qualche mese. Si fa il nome della possibile conduttrice

Sulle reti Mediaset vanno in onda con puntualità gli spot di “Ultima Fermata”, il nuovo misterioso programma “targato” Maria De Filippi. Il nuovo show è sostanzialmente avvolto nel mistero, visto che è stato svelato solo qualche teaser. Di certo si è capito che si tratta di un dating show che parla di storie d’amore in crisi.

I “binari paralleli” citati nello spot fanno capire che lo scopo del programma è proprio di tentare una riconciliazione finale nelle coppie che non se la passano bene. Da qui il titolo “Ultima fermata”. Non si sa null’altro, se non che l’azienda ha aperto i casting per i concorrenti. Per il resto, tutto è avvolto nel mistero. Tuttavia circolano indiscrezioni sulle componenti essenziali, come – ad esempio – la possibile nuova conduttrice. Si parla di Giulia De Lellis, un nome lanciato dal settimanale Nuovo Tv.

Ultima Fermata, prime indiscrezioni sul conduttore: c’è una novità interessante

L’ex gieffina è una delle influencer più famose (ben 5 milioni di followers) ha avuto un’esperienza alla conduzione con Love Island, altro dating andato in onda su Discovery e Real Time, ma che non ha avuto particolare successo. Tuttavia, c’è anche un’altra indiscrezione che riguarda proprio la conduzione: si dovrebbe trattare di una voce narrante, con il presentatore che quindi non comparirebbe in video. Se così fosse forse avrebbe più senso scegliere una voce di un attore o un attrice (ad esempio), ma nulla è detto.

Si parla anche di conduttori vicini al “mondo” Maria De Filippi. Una di queste idee sarebbe un cambio di voce narrante ad ogni puntata, con l’ipotesi di Emma Marrone o Alessandra Amoroso, che renderebbero immediatamente riconoscibile la voce che racconta le complicate vicende amorose che ci aspettano. Aspettiamo i prossimi “reveal” per saperne di più.