Allenare la mente con degli indovinelli giornalieri è una grande possibilità per migliorare le proprie abilità. Tra un rompicapo e l’altro, non posso non sottoporti a quello di oggi: devi indovinare chi non è il vero mostro! Ci sono 5 personaggi, analizza per bene l’immagine, la soluzione è in fondo all’articolo.

Prima di andare a sbirciare la soluzione, dovresti un attimo ragionare. Utilizziamo i nostri smartphone e apparecchi elettronici praticamente la maggior parte del tempo, perché per una volta non impiegarli in qualcosa di produttivo? Oggi di sfido al rompicapo dell’indovina chi non è il mostro, è un indovinello che ti lascerà senza parole una volta scoperta al risposta corretta. Allora, che stai aspettando? Preparati a perdere!

Eccoci qui, pronti ad sfidarci all’ennesimo rompicapo! Ormai, il nostro è un appuntamento abituale, ma solo il più abile e stratega è capace di risolvere l’indovinello. Oggi abbiamo a che fare con una gara a chi indovina chi non è il mostro. In che senso?

Tra loro non c’è un vero mostro. I protagonisti sono: un Frankenstein, uno scheletro, uno zombie e un vampiro. Chi tra loro quattro non è il reale personaggio immaginario? La sfida sembra facile e scontata, in realtà c’è un inganno che non è facile da scovare. Osserva attentamente la foto, altrimenti scorri in basso per avere la risposta, e la sconfitta!

Rompicapo “indovina il mostro”, ecco la soluzione!

Ecco svelato il mistero, si tratta del vampiro? Perché? Diciamo che le icone dei mostri possono trarci in inganno, e c’è una ragione. Tutti i personaggi rappresentati in fondo, sono degli esseri umani e potrebbero non essere delle vere mostruosità.

A partire dal Frankenstein, poteva essere un uomo, visto che esiste perché nasce dai corpi di esseri umani, stessa cosa per la provenienza dello scheletro e dello zombie. Allora, come mai è il vampiro l’uomo vero?

Non perché prima fosse un essere umano, ma per una caratteristica propria dei vampiri. Sappiamo tante cose dalla letteratura nei loro confronti, tipo che bevono sangue, hanno una forza e intelletto superiori, e sono immortali. Ma una cosa risaputa e che forse in molti dimenticano, è che non possono né accedere dentro le dimore senza il permesso, e neanche specchiarsi!

Le icone nelle quali sono inseriti, non solo sono dentro un Castello, ma sono anche degli specchi.

Allora, ci sei riuscito da solo, oppure ho vinto anche questa volta? Ci vediamo al prossimo rompicapo di Instanews.