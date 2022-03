Malore nella notte al Grande Fratello Vip: la regia oscura

Una notte drammatica per nella casa del Grande Fratello Vip 6. La concorrente si è sentita male e non riusciva neppure a camminare normalmente

Una notte drammatica nella casa del Grande Fratello, con un forte spavento per tutti e la regia che ha oscurato le trasmissioni per qualche minuto. Per fortuna nulla di grave, ma per qualche istante si è temuto il peggio. Non si riusciva a capire l’origine del malore che ha colpito la concorrente, e la paura è stata tanta. L’inquilina, infatti, non riusciva nemmeno a camminare. La regia non l’ha inquadrata per rispetto della privacy, ma per fortuna si è venuto a sapere rapidamente che non era successo nulla di grave.

Tuttavia, è difficile capire cosa sia successo realmente, ma di certo la concorrente è stata subito assistita dai compagni di viaggio: in particolare Lulù, Jessica e Barù. Si tratta di Miriana Trevisan, che si stava recando in confessionale proprio per spiegare che non si sentiva bene. Subito dopo si è resa conto che non riusciva nemmeno a camminare e ha chiamato Barù e gli altri suoi amici per soccorrerla.

Grande Fratello Vip, spavento per il malore notturno della concorrente

La donna è stata portata a letto, ma nessuna telecamera ha inquadrato la scena. Proprio questa scelta della regia ha fatto angosciare i fan del programma. “Non riesce a camminare, lei è stata operata prima di entrare”, ha detto Lulù a Barù. Da quanto si è capito, il problema dovrebbe essere di natura gastrointestinale. Insomma un problema alimentare. Lei stessa ha ammesso di aver mangiato male in questi giorni.

Per fortuna quando si è risvegliata stava bene, e sembrava essere la solita Miriana di sempre. Da notare che sul web sono circolate voci piuttosto cattive di un malore “inventato” per catturare l’attenzione, ma sono tesi davvero poco credibili. Probabilmente Miriana è sotto stress per le continue critiche che ha ricevuto sin dall’inizio del reality show. Con l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo che, dopo la lite con Jessica, si era allontanata anche dalle altre donne, Miriana pare aver ritrovato un po’ di serenità.

Anche con Delia, dopo qualche incomprensione, con un faccia a faccia, ha ritrovato la complicità dei primi giorni di covivenza.