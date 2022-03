Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: quel retroscena che nessuno conosceva

Su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è spuntato fuori un retroscena di cui nessuno era a conoscenza: ora tutto cambia.

Michelle Hunziker in questo preciso momento storico della sua vita si trova al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua separazione con l’imprenditore Tomaso Trussardi. I due erano sposati da diversi anni e dal loro amore sono anche nate due figlie. Le cose tra loro sembravano proseguire a gonfie vele. Tant’è che i fedeli sostenitori della bionda conduttrice erano convinti che la loro beniamina fosse riuscita finalmente a trovare l’altra metà della mela. Purtroppo però le cose sono andate in maniera diversa rispetto alle più rosee aspettative.

I due hanno annunciato la fine del loro matrimonio senza però dilungarsi più di tanto sui motivi che li hanno spinti a dirsi addio, preferendo, com’è giusto che sia, che alcune cose restino tra le mura di casa. Anche perché, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ci sono anche due bambine di mezzo che probabilmente non stanno affrontando un periodo facile vedendo i loro genitori sempre più distanti.

A distanza di settimane dall’annuncio, in rete però è spuntato un inedito retroscena sulla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che ha lasciato i fedeli sostenitori di lei abbastanza sorpresi e increduli da quanto sarebbe accaduto.

Il retroscena su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di cui non eri a conoscenza

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, hanno annunciato soltanto da poco la fine del loro matrimonio, ma secondo recenti indiscrezioni le cose non starebbero proprio così. A lanciare lo scoop è stato il portale Dagospia, che ha rivelato che il matrimonio della coppia non sarebbe giunto al capolinea di recente, ma avrebbe radici molto più profonde.

Il portale rivela infatti che l’amore tra i due sarebbe finito da oltre un anno, ma che avrebbero scelto di comune accordo di non comunicare fino ad oggi la fine del loro matrimonio. Ovviamente tale indiscrezione non è stata confermata, né tantomeno smentita dai diretti interessati, e non si conosce il motivo per cui avrebbero deciso di proseguire i loro percorsi facendo credere pubblicamente che fossero ancora una coppia quando la realtà non era proprio così.

Probabilmente i due avranno prima voluto dare il tempo alle loro figlie, che sono poco più che delle bambine, di poter accettare e metabolizzare la notizia, senza che fossero preda dei media e delle varie speculazioni sulla fine della loro relazione, ma ovviamente queste sono soltanto ipotesi.

Una cosa è certa è che i due hanno deciso di dirsi addio e lei ha voluto staccare la spina, lasciando l’Italia per una vacanza insieme alle sue persone speciali.