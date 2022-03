Fuga dall’Italia per Michelle Hunziker: ecco con chi è in vacanza la showgirl

Michelle Hunziker ha scelto di lasciare l’Italia. La showgirl è partita con i veri amori della sua vita lontana da tutto e tutti.

Michelle Hunziker ha deciso di prendersi una pausa dopo uno dei periodi più intensi e difficili della sua vita. Non è di certo un mistero che la showgirl abbia scelto di porre la parola fine al suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, dal quale sono nati due figli, ed è reduce dal suo one woman show Michelle Impossibile, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico che ha avuto modo di poter apprezzare tutte le sue sfaccettature, sia artistiche che umane.

Ora però dopo tanta fatica la Hunziker ha annunciato sui suoi canali social di aver deciso di lasciare l’Italia in quanto ha bisogno di staccare la spina per un po’ per poterci ricaricare al meglio. Ovviamente prima ha voluto salutare i suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante questo periodo così complicato e difficile per lei. Periodo che l’ha spinta a volersi prendere una pausa con le persone che ama davvero.

Michelle Hunziker si prende una pausa: il messaggio prima della partenza

Michelle Hunziker, che di recente è stata smascherata da sua figlia Aurora Ramazzotti che ha rivelato un retroscena su di lei di cui nessuno era a conoscenza, ha scelto di staccare un po’ la spina dall’intenso periodo che sta vivendo e per questo motivo ha voluto andare via dall’Italia. Ovviamente si tratta di una “fuga” temporanea, in quanto tornerà come di consueto nel bel paese.

“Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista” ha ammesso senza troppi giri di parole la showgirl, parlando poi della difficile situazione che il mondo intero si ritrova a vivere ancora una volta dopo la pandemia.

Michelle ha rivolto un pensiero a tutte quelle persone che ora si trovano a fare i conti con la guerra, vivendo un vero e proprio incubo. La conduttrice ci ha tenuto a rivolgere loro un pensiero per poi svelare nel corso delle ore con chi ha scelto di partire per questa fuga della realtà, se così vogliamo chiamarla.

Michelle Hunziker è partita con le sue figlie e la sua manager per prendersi qualche giorno di relax e staccare un po’ la spina per tornare al bel paese più carica che mai.