Grande Fratello Vip 2021, chi è il vincitore? “Lei”: la confessione

Grande Fratello Vip, la finale si avvicina e scattano le previsioni sul possibile vincitore. Uno dei concorrenti ha una certezza assoluta

Ci siamo: il mese di marzo è iniziato e non resta che fare il conto alla rovescia per scoprire il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vib. Con l’uscita di Katia Ricciarelli, Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano (con Kabir uscito ancora prima) si comincia ad assottigliare il numero di concorrenti che si contendono la finale. Giovedì si proseguirà con le eliminazioni, e siamo davvero al momento in cui si tireranno le somme.

All’interno della casa fioccano previsioni e speculazioni su chi potrebbe vincere questa edizione. Barù è uno degli inquilini che più ama mettersi a fare proiezioni. Nel corso di una chiacchierata con Giucas Casella ha spiegato che per lui dovrebbe vincere Soleil Sorge. Il nipote di Costantino della Gherardesca sembra piuttosto “conquistato” dalla bella influencer, ed evidentemente fa il tifo per lei.

Grande Fratello Vip, spunta la previsione sul vincitore della sesta edizione

“E’ stata una gande protagonista”, ha detto Barù a Giucas: il quale ha condiviso questo punto di vista. Prima, però l’influencer dovrà assicurarsi il posto in finale e proseguire in questi ultimi giorni di permanenza. Ovviamente la Sorge è stata la grande protagonista dell’intreccio amoroso con Alex Belli, sposato con Delia Duran che poi è entrata a sua volta nella casa.

Il buon Barù sembra proprio fare un tifo sperticato per l’amica, di fatto non sentendosi in corsa per un posto in finale. Tuttavia, sia lui che Giucas potrebbero essere degli outsiders, anche se effettivamente le favorite sembrano essere (nell’ordine) Soleil, Delia e Jessica. Insomma, i suoi amici Barù e Giucas pensano che Soleil ne abbia passate di tutti i colori e meriti la vittoria, ma come sempre sarà il pubblico da casa a decidere.