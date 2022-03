Rompicapo: chi è stato a rompere il vaso della mamma?

Allenare la mente con delle sfide quotidiane è uno spasso. Ti permette di essere sempre più abile e diventare un bravo osservatore. Il rompicapo di oggi ha a che fare con un piccolo guaio, combinato proprio da uno dei tre bambini: chi ha rotto il vaso della mamma? Osserva l’immagine e scruta bene la situazione.

Senza dubbio risolvere un rompicapo al giorno è un’attività che tiene bene in esercizio la mente. Se passassimo almeno un momento della giornata ad utilizzare in maniera produttiva gli apparecchi telefonici, potremmo sfruttare al massimo le nostre competenze. Il rompicapo di oggi, ha come protagonisti tre bambini e un vaso. Sai riconoscere all’istante chi è il vero colpevole?

Regalare dei fiori è sicuramente un bellissimo gesto, ma non lo è distruggere gli oggetti. In questo rompicapo si tratta di un vaso caduto in mille pezzi. Nella scena ci sono tre furfantelli pronti a discolparsi di quanto accaduto.

Il primo è chinato ad osservare la scena, la seconda è una bambina che è pronta a difendersi e dire la sua. Mentre il terzo è bene attento a sorridere, perché è sicuro di non aver commesso nulla.

Se sei un appassionato di storia, Antico Egitto e di incantesimi fatti da una strega prova il rompicapo della Coppa, vedrai che ti divertirai tantissimo.

Allora, nel frattempo hai capito chi è stato a compiere il misfatto, oppure hai bisogno del mio aiuto? Ecco la soluzione, vediamo chi l’avrà vinta.

Rompicapo, soluzione: ecco chi è stato, è facilissimo!

Come se non bastasse nel nostro sito potrai scegliere tantissimi enigmi divertenti. Perché non ne provi uno dove dovrai mettere in atto le tue abilità visive e di analisi? Prova il rompicapo della parola nascosta nell’immagine, una volta scoperta la soluzione ti mangerai le mani per quanto è facile. Lo stesso è per l’indovinello di oggi, pensaci un altro po’, altrimenti scorri l’articolo e vedi chi è stato.

Ti dico subito che il colpevole è proprio quello che sembrava il più innocente! La risposta esatta è la lettera C, ma la ragione non è così scontata. Analizza per bene l’immagine qui di fronte. Hai tre bambini con tre caratteri diversi che stanno cercando di nascondere quanto accaduto.

Il trucco è osservare i dettagli. Ti basta vedere la posizione delle mani del bambino con la lettera C per capire che è stato lui. Il motivo? Quando si è rotto il vaso, di conseguenza i fiori, la terra e l’acqua si sono sparsi nel pavimento, quindi si è sporcato tutto.

Il bambino proprio perché ha compiuto il gesto, nasconde le mani in tasca, le quali si saranno sicuramente macchiate del misfatto!

Allora, ci sei riuscito da solo, oppure hai fallito anche questa volta? Ci vediamo al prossimo rompicapo, vedrai sarà ancora più entusiasmante.