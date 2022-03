Lea un nuovo giorno anticipazioni: un inganno cambia tutto

Si conclude Lea un nuovo giorno, la serie tv su Rai 1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Anticipazioni e trama della quarta ed ultima puntata

È arrivata all’eplogo la prima stagione di “Lea – un nuovo giorno“, la serie tv in tema medical di Rai 1, con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti. Questa sera su Rai 1 andrà in onda la quarta e ultima puntata, con i consueti due episodi in onda. Un totale di otto, che si completeranno questa sera e che daranno appuntamento ad una probabile (ma non ancora ufficiale) seconda stagione.

Proviamo a capire cosa succederà in questo atteso epilogo: dopo che la richiesta di affidamento di Koljia non è stata accolta, Marco e Lea restano molto delusi. Intanto tra Luca e Viola sembra nascere qualcosa di speciale. Intanto in ospedale arriva un bambino di nome Tommaso, che è ammalato di anemia e aspetta il trapianto di midollo osseo. Sia Marco che Lea chiedono ai suoi genitori di fare dei controlli, ma a quel punto si viene a scoprire che quel bambino non è figlio di suo marito. Intanto proseguono le paturnie di Arturo, sempre più triste perché Lea non lo ama più.

Lea, un nuovo giorno: cosa succederà nell’ultima puntata

A questo punto decide di buttarsi nell’arte e intraprendere un tour come cantante, che lo porterà lontano da Ferrara per molto tempo. Tuttavia, ci sarà un incontro casuale in ospedale, dal quale verrà fuori un importante segreto che porterà scompiglio. Per questo Lea sembra infuriata con Marco e lo accusa di averla ingannata, ma le condizioni di Viola si aggravano e questo toglierà alla coppia la “voglia” di litigare e di proseguire nella discussione.

La ragazza, ormai, ha bisogno soltanto di un trapianto di rene, ma bisogna trovare un donatore compatibile. Ai genitori della ragazza viene proposta una procedura sperimentale, vale a dire che il padre dovrebbe donarle un rene. Infine, Lea prova ad aiutare Kolija a camminare con la protesi, e invia le foto ai genitori affidatari. I due restano molto commossi, e decidono di riprendere il piccolo con loro. Finalmente arriva anche il chiarimento tra Anna e Lea, che trovano il coraggio di dirsi la verità.