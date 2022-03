Ex Uomini e Donne tornano in studio: la reazione è assurda

Ognuno dovrebbe essere libero di essere sé stesso, senza subire continui attacchi. Il racconto degli ex protagonisti del dating show più famoso di Canale 5, Uomini e Donne si raccontano senza filtri e censure. Le parole schiette hanno spiazzato il pubblico che incredulo è rimasto senza parole.

Le novità a Uomini e Donne si fanno sentire, infatti gli aggiornamenti non mancano. La trasmissione è molto amata, testimone del fatto il successo ormai quasi ventennale. Così, tra un racconto e l’altro saltano fuori dei retroscena inediti da parte della coppia, perché si tratta di due ex personaggi che hanno ricevuto un certo successo dopo la loro partecipazione. Ecco la confessione in piena diretta.

La trasmissione Uomini e Donne condotta dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, è un vero successo e di questo non si può discutere. A volte, la fama e la notorietà giocano dei brutti scherzi, perché gli haters sono dietro l’angolo, e tra leoni da tastiera e gente piena di pregiudizi, ci si può aspettare bruttissimi colpi.

Di recente, si è parlato anche di notizie positive. C’è un’ex coppia di Uomini e Donne che svela tutto quello che sta accadendo. Stanno vivendo un vero sogno d’amore, e tra una novità e l’altra, hanno scaldato il cuore al pubblico.

Peccato che non possa dirsi lo stesso per gli ultimi avvenimenti inerenti un altro duo, il quale sta portando una testimonianza che ha dei risvolti molto importanti. Bisogna capire che dietro i personaggi televisivi ci sono pur sempre persone in carne ed ossa.

Ex Uomini e Donne raccontano la verità

Come se non bastasse, ci sono tanti protagonisti che vivono tantissimi eventi. Non si può non ricordare la doccia gelata per Gemma Galgani, la nostra inguaribile romantica più famosa. Tra delusioni d’amore, bisogna anche parlare di quanto la società non sia sempre ben disposta verso i volti del programma. Così, l’ex coppia torna in studio per raccontare quanto accaduto dopo la partecipazione.

Si tratta di Ursula di Bennardo e Sossio Aruta! I due hanno fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne, e Maria De Filippi li accoglie con piacere, affermando di vederli in ottima forma. Così, tra una chiacchiera e l’altra saltano fuori dei retroscena sulla vita lavorativa del compagno, i quali sconvolgono.

L’amore va benissimo, ma i pregiudizi della gente fanno soffrire. L’uomo ha vissuto dei disagi dal punto di vista lavorativo, ma si è sempre messo in gioco. Finché non accade l’inaspettato. Dopo la partecipazione al programma, racconta così:

“Lavoro in un distributore di benzina, non ci credevano che io stavo là. Qualcun altro in modo poco educato mi ha preso in giro. Dicono: ‘uno che è stato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?’ E qual è il problema? Si pensano che andando in tv si diventa ricchi.”

Le persone lo hanno deriso, solo perché da persona civile ha voluto lavorare ed essere una persona attiva nella società. Aspetta sempre un incarico nel mondo del calcio, ma nel frattempo, nonostante gli attacchi, continua a darsi da fare.

Come se non bastasse, anche per la compagna ci sono state diverse critiche. Dopo il commento della conduttrice, è stata attaccata dagli haters che l’hanno giudicata per i ritocchini. Scrivono:

“Ma io non capisco perché ridursi così, Ursula è veramente una bella donna. Cambiare il viso così, rovina solamente.”

“Mamma mia Ursula tutta rifatta.”

“Ursula ha litigato con il chirurgo.”

Insomma, parole poco carine, che dimostrano quanto la reazione degli haters possa essere pensante. Raccontano tutto, non per giustificarsi, ma per ricordare quanto ci sia bisogno di maggior sensibilità, e che le persone si rispettano sempre.