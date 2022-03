Test: dimmi come spremi il dentifricio e scopri chi sei veramente

Test del dentifricio: dimmi come spremi il tubetto e scopri cosa rivela della tua personalità

Tutti i giorni ci laviamo i denti con lo spazzolino e il dentifricio. Nonostante questo sia un gesto quotidiano, quasi mai non facciamo caso a come spremiamo il tubetto. E’ un gesto che facciamo senza pensarci ed è difficile che ci soffermiamo a rifletterci.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del dentifricio. Circa il 40% delle nostra azioni sono considerate “non consapevoli“, ma abitudini.

C’è chi le considera insignificanti, ma in realtà fanno parte di te perché sono la tua quotidianità. Dal tubetto del dentifricio e dal modo con cui lo spremi, si può capire che tipo di personalità hai.

Scopriamo come

Test del dentifricio: dimmi come spremi il tubetto e scopri chi sei veramente

Nel test del dentifricio ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Focalizza il momento in cui vai a lavarti i denti e scegli l’opzione del tubetto che somiglia di più al tuo. La risposta rivela chi sei veramente

1) Spremi dall’alto

Sei una persona diffidente, un po’ testarda e tendi a vedere il mondo in modo pessimista. Nonostante tu veda sempre il bicchiere mezzo vuoto, hai una grande capacità nel portare a casa gli obbiettivi prefissati.

Non hai tanta fiducia negli altri, ma ti fidi ciecamente di te stesso. Per questo gli altri ti vedono un po’ egocentrico e hanno la sensazione che tu li chiami solo quando ti fa comodo.

2) Mantieni il tubetto intatto

Sei una persona che ama stare da sola, creativa e sognatrice. Hai tanti pregi tra cui la gentilezza, la sensibilità e la pazienza.

Chi ti sta attorno dice che tu vivi in un mondo tutto tuo ed hanno ragione. Hai un modo di pensare peculiare e innovativo.

Nonostante talvolta i tuoi cari non ti comprendano, provano un grande amore per te, soprattutto per la tua generosità e semplicità.

3) Rotolare dal retro in avanti

Se questa è la tua scelta allora sei una persona organizzata e ordinata. Sei proprio una perfezionista e in tutto ciò che fai utilizzi tutte le tue energie.

Ti piace lavorare sodo sia per te, ma anche per essere di motivazioni per gli altri. Proprio per questo, i tuoi amici sanno che possono sempre fare affidamento su di te.

4) Spremere dal centro

Sei una persona con i piedi per terra, dinamica e con l’agenda sempre piena di cose da fare. Non sei proprio il re del controllo, ma davanti ad ogni sfida non dici mai di no.

Ti piace passare il tuo tempo libero circondato di persone e ami parlare di fronte ad un folto pubblico. Inoltre, sai come far ragionare le persone facendole tornare alla loro stabilità emotiva e psicologica.

5) Spremi il tubetto dove capita

La tua scelta rivela che sei una persona che vede il mondo con occhi diversi dagli altri. La tua creatività e sensibilità ti aiutano nel trovare sempre il bello in ogni aspetto della tua vita e anche in quella degli altri.

Sei anche disordinato, spesso in ritardo e hai difficoltà nel portare a termine i tuoi compiti. Hai un’indole ottimista anche se cambi umore con la stessa frequenza con cui ti lavi i denti

