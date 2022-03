Uomini e Donne puntata 1/3/22, Tina vuole vederci chiaro: qualcosa non torna

A Uomini e Donne, l’opinionista Tina Cipollari vuole vederci chiaro: i due protagonisti del Trono Over non la contano giusta.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Con o senza corteggiatori, Gemma Galgani sa come tenere l’attenzione su di sé. La dama al momento è in attesa dell’uomo della sua vita, ma nel frattempo che nessuno arriva ha deciso di mostrare, attraverso l’aiuto della redazione, come sarebbe la sua giornata ideale con il partener della vita.

Il tutto è iniziato con una passeggiata in bicicletta immersa nel verde di un parco di Roma per poi passare ad un pic nic ed una romantica passeggiata in riva al mare. Il tutto si conclude con una cena a lume di candela e dopo cena dalle tinte decisamente accese. Proprio queste fanno storcere il naso a Tina Cipollari che accusa la dama di essere ridicola e poco seria perchè a suo parere alla sua età non dovrebbe cercare il compagno di una vita approcciandosi come se fosse una 18 enne.

Per Ida Platano, invece, Gemma Galgani è un esempio da seguire perché nonostante non sia più una ragazzina, non ha mai smesso di credere nella vita e nel vero amore. L’opinionista, invece, ritiene che dopo questa clip per lei non ci sarà più nessuno disposto a corteggiarla.

Tina Cipollari insinua il dubbio su Alessandro e Pinuccia a Uomini e Donne

Dopo la sorpresa in studio di Sossio e Ursula, si passa ad una coppia che sembrava essere pronta per formarsi. Stiamo parlando di Alessandro e Pinuccia. I due si erano detti addio dopo qualche incomprensione e per questo motivo per loro sono scesi nuovi protagonisti pronti a fare la loro conoscenza.

Entrambi accettano di uscire con i rispettivi corteggiatori, ma Pinuccia dice ad Alessandro che se esce con la dama tra loro è finita e per questo lui vuole troncare il tutto con la nuova arrivata. A questo punto Tina vuole vederci chiaro e chiede se siano una coppia o meno anche perchè così le persone da casa si mettono il cuore in pace e comprendono se possono chiamare per conoscerli o meno.

Lei ammette di essere innamorata, lui è piuttosto vago e confida che ha bisogno di tempo ma che senza alcun dubbio durante il corso di questi mesi insieme si è affezionato molto a lei. Nonostante tutto sembrano essere pronti ad uscire con i nuovi corteggiatori, ma attenzione perchè il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.