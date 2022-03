GF Vip daytime 1/3/22, poco cuore e tutta strategia: la gieffina con le spalle al muro

Al GF Vip la tensione inizia a farsi sentire con l’arrivo della finale e la gieffina finisce dritta con le spalle al muro.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento che va a seguire la prima diretta della settimana, guidata come al solito da Alfonso Signorini su canale 5, che è stata ricca di colpi di scena. I vipponi, infatti, si aspettavano una sola eliminazione invece il padrone di casa li ha stupiti tutti in quanto dopo la prima eliminazione c’è stato un televoto lampo ed anche un altro concorrente ha dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia mettendo un punto al suo percorso.

Iniziamo però con calma perchè di cose ne sono successe durante la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera. Senza dimenticare, infatti, che ora mancano ufficialmente ben 4 puntate alla fine di questa lunghissima edizione, la più lunga della storia del reality show di canale 5.

Miriana Trevisan stratega? Si insinua il dubbio al GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip parte con il botto mostrandoci tutte le concorrenti che hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Miriana Trevisan, accusata di essere una stratega ed anche poco umana. Ad attaccarla ci sono Nathaly Caldonazzo, che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia proprio durante la puntata di ieri, Soleil Sorge, che secondo alcuni potrebbe essere la vincitrice di quest’anno, che l’ha accusata di essere una stratega e non così angelica come dice di voler far credere e Delia Duran, che non ha apprezzato che lei abbia dichiarato che nel famoso triangolo amoroso non ci sia nessuna vittima.

“Io porto la gentilezza ed è fuori moda“ si è difesa l’ex ragazza di Non è la Rai, che è stata difesa invece da Manila Nazzaro. “Lei è stata la mia vera spalla” ha spiegato lei prima che la Caldonazzo abbandonasse il programma. A soffrire di quest’uscita è stato soltanto Antonio Medugno, che si è salvato da un doppio televoto, che ha rivelato di essersi confidato con lei come mai nessuno nella vita. Anche Delia Duran sentirà la sua mancanza, definendola quasi come una sorella.

Proprio Antonio ieri sera ha ammesso di voler abbandonare il gioco dopo un crollo improvviso, ma le parole importanti di suo padre sono riuscite a dargli la forza di cui aveva bisogno ed è riuscito a non essere vittima dei fantasmi del passato per concentrarsi sul suo presente.

I colpi di scena non sono ancora finiti qua. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, c’è stata una seconda eliminazione a sorpresa. Il candidato è stato scelto attraverso un sistema a catena e i due prescelti hanno dovuto fare il nome di chi avrebbe dovuto abbandonare il programma. Miriana, finita tra gli ultimi, ha nominato Alessandro Basciano e proprio quest’ultimo ha abbandonato il reality e in molti hanno visto nel gesto di lei pura strategia e poco cuore.