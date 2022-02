GF Vip, gieffino crolla in diretta: il suo sfogo è un colpo al cuore

By

Al GF Vip il concorrente non ha retto il colpo e durante il corso della diretta si è lasciato andare ad una confessione a cuore aperto.

Al GF Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tant’è che nessuno si sarebbe aspettato che uno dei concorrenti di Alfonso Signorini ammettesse in diretta, a soltanto due settimane dalla finale, di star pensando di mettere un freno al suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Il motivo che si cela dietro questa scelta non è di certo un capriccio, ma dietro a tale scelta si cela un dolore profondo proveniente dal passato. A vuotare il sacco è stato Antonio Medugno che ha avuto un crollo in diretta, ammettendo che con il passare dei giorni ritornano i fantasmi del passato e per questo motivo vorrebbe mettere un punto al suo percorso nella casa.

Antonio Medugno è crollato al GF Vip, ma le parole di Alfonso Signorini, unite a quello di suo padre, gli hanno scaldato il cuore.

Antonio Medugno crolla al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Antonio Medugno ha spiegato durante il corso di questo appuntamento del Grande Fratello Vip che i fantasmi del passato a volte sono tornati nella sua testa e per questo è forte la tentazione di abbandonare il programma. Alfonso Signorini, che poco prima ha azzittito Alessandro Basciano, gli ha fatto notare come sia amato dal pubblico del piccolo schermo che in più di un’occasione ha scelto di premiarlo al televoto, ma che però doveva essere sicuro della sua scelta senza farsi influenzare dalle sue parole.

Il tik toker ha avuto modo di parlare anche con suo padre che lo ha spronato a proseguire con quest’avventura in quanto mancano soltanto due settimane alle fine e di andare avanti fin quando riesce a sopportare la condizione in cui si trova. Dopo un momento di sconforto, ha accettato di dare ascolto alle parole di suo padre e di proseguire con il suo percorso al Grande Fratello Vip, mostrando al grande pubblico altre sfaccettature della sua personalità.

Antonio Medugno al Grande Fratello Vip si è rivelato una piacevole scoperta per tutti i telespettatori.