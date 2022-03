Il mese più ballerino di tutti è arrivato: marzo pazzerello! L’Oroscopo di Instanews è pronto per aggiornarvi dei moti più importanti e dei posizionamenti che influenzeranno i segni fortunati e sfortunati. Prendete in mano la pietra del mese: l’Acquamarina! Ecco tutto quello che dovete sapere.

Un cielo limpido e pieno di aspettative, se all’inizio dell’anno gennaio ha portato alla riflessione, febbraio alla chiarezza dell’azione, a marzo si fa proprio la differenza! Il mese inizia con la Luna Nuova, condizione che influenzerà non poco le Case Celesti. Ragion per cui bisogna approfondire qualcosa di più sulla pietra che rappresenta il periodo dell’anno, l’Acquamarina, e non solo.

Pronti per conoscere le novità del mese con il consueto appuntamento dell’Oroscopo di Instanews? Niente è come sembra, o meglio se finora avete pensato di averne viste di tutti i colori, con marzo ne vedrete delle belle. La Luna Nuova porterà le emozioni a raggiungere livelli di alta tensione, sia positiva che negativa, ma con l’Acquamarina in mano possiamo controllare questo fremito interiore.

La pietra chiamata Acquamarina è quella che per eccellenza governa il Segno dei Pesci, il quale non vivrà un inizio mese positivo. Azzurra, blu chiaro e poi ancora profondo blu, potrebbe assumere delle venatura verdastre, perché mischiata ai minerali del ferro. Più è scura, maggiore sarà la sua preziosità. Cosa comporta questa pietra?

Ricorda le onde del mare, infatti si dice che fosse l’oggetto più prezioso per il Dio Nettuno. La proprietà più intensa che possiede è proprio quella di “calmare le acque interiori”, cioè pulsioni interne date dalle emozioni, proprio come le onde del mare che si infrangono tra gli scogli. Ce ne sarà di bisogno! Il motivo?

Il Novilunio, o Luna Nuova, porterà dei cambiamenti molto importanti, per i quali non tutti saranno pronti. Ci sarà chi cadrà vittima dei propri istinti, e chi invece diventerà ancora più forte maturando la propria spiritualità.

La Luna rinasce a 12° dal segno dei Pesci, e i sentimenti verranno scombussolati dal desiderio di chiarezza, alternando la voglia di risolvere tante questioni, anche in modo frettoloso. Ecco come i segni più fortunati vivranno il transito e l’inizio mese, ma non dimentichiamo gli sfortunati.

Oroscopo: Aquario sei in cima alle stelle!

Partiamo da una triade scoppiettante: Aquario, Bilancia e Capricorno. Sono i segni che domineranno questa giornata, grazie alla loro creatività, socialità e spirito di organizzazione. Aria, ancora aria e terra, sono i vostri rispettivi elementi, dosate al meglio le energie che possedete. Se sei dei Gemelli sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal ribelle e folle dello Zodiaco, l’Aquario. Deciso, imprevedibile, ma buono come pochi. Oggi grazie al transito, vivrai come sempre voglia di evasione rispetto le regole, ma la complicità degli affetti ti donerà vera serenità. Al lavoro tutto procede come sempre. Consigli: non ti perdere in inutili capricci, specialmente adesso che le cose stanno andando per il verso giusto, ti conviene tenere stretta questa pace.

Passiamo al segno più elegante dello Zodiaco, la Bilancia. Forte, a volte insicuro, ma con una voglia di comunicare che solo pochi possono comprendere. Il Novilunio ti renderà impaziente nel voler risolvere a tutti i costi delle situazioni, non avere fretta, seppur potresti avere ragione. Amore e lavoro tutto bene. Consigli: sfrutta questo momento per mettere in atto il tuo senso degli affari, troverai delle ottime offerte.

Che dire del Capricorno? L’organizzatore dello Zodiaco se le stava vedendo brutta pochi giorni fa. La Luna Nuova ti rigenera, perché anche se ti sembrerà ti controllare in modo precario alcune situazioni, saprai cavartela. Consigli: dalla tua parte avrai un entusiasmo da vendere, amore tutto procede liscio, al lavoro stai più attento.

Il cielo è avverso per il segno del Leone

Continuiamo ad analizzare le previsioni dell’Oroscopo, perché adesso è arrivato il momento di parlare dei tre sfortunati di oggi. Stiamo parlando di: Leone, Vergine e Scorpione. Il cielo per voi diventa oscuro, non perché l’oscurità sia sempre fonte di male, ma perché non riuscite a capire voi stessi, figuriamoci gli altri. Fuoco, terra e acqua sono i vostri elementi, utilizzateli con parsimonia, dovete contenervi. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il Leone si è acceso, e non è sempre un bene. Con il Novilunio non sopporterai delle costrizioni, specialmente perché il fuoco che ti anima è inarrestabile. Sul fronte amore devi fermarti, premere l’acceleratore non ti fa bene, specialmente se devi vederci chiaro. Al lavoro, sei forte, ma stai calmo. Consigli: non mi resta che confermare ancora una volta che devi mantenere un certo equilibrio, altrimenti rischierai di scoppiare.

Passiamo alla Vergine, la vita ti sta proprio remando contro. La Luna Nuova ti sconvolgerà, perché la tua voglia di fare verrà limitata da delle restrizioni sociali, soprattutto in ambito amore per cui vivrai una delusione colossale. Al lavoro tutto è normale, ma mantieni alta la guardia. Consigli: soffrirai molto, non abbatterti, a volte una brutta notizia è proprio la molla che ti porterà alla rinascita.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il segno dello Scorpione. Le restrizioni del transito non ti faranno soffrire troppo, perché sei un ribelle, ma ne risentirai in parte. Disagi di alta intensità li vivrai al lavoro, infatti non scoraggiarti, ma arriveranno delle discussioni molto accese. In amore sei sempre passionale e indimenticabile, però il nervosismo si farà sentire per via delle brutte situazioni del mondo professionale. Consigli: mi sento di dirti che per una volta, se tu volessi fuggire in un’isola deserta, avresti proprio ragione.