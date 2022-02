Alessandro Basciano mette in dubbio Signorini. Lui perde le staffe: “Vuoi condurre tu?”

Alessandro Basciano ha messo in dubbio la parole di Alfonso Signorini e lui ha perso le staffe in diretta al Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano ha acceso la miccia al GF Vip affermando di aver sentito Nathaly Caldonazzo pronunciare frasi terribili e razziste nei confronti della Principesse Selassiè. Tant’è che lei, sia prima che post diretta della scorsa settimana, ha ammesso di aver paura di essere squalifica per poi negare il tutto ed accusare l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed essersi inventato ogni cosa sul suo conto.

Basciano, durante il corso della diretta di questa sera, ha ribadito ancora una volta di come lei sia stata graziata dalla produzione che per due puntate di seguito ha scelto di non affrontare l’argomento. Signorini, che ha avuto modo di ascoltare il tutto, ha scelto di intervenire in diretta e tra una botta e risposta e l’altra, ha perso le staffe con Alessandro Basciano al GF Vip.

Signorini perde le staffe con Alessandro Basciano: strigliata in diretta

Alfonso Signorini è intervenuto affermando che né lui né i membri della produzione del Grande Fratello Vip non hanno avuto modo di trovare i filmati di cui lui ha fatto riferimento. Alessandro Basciano ha continuato a ribadire che quelle forti frasi sono state pronunciate e il conduttore ha ribadito che nemmeno sul web, dove si è parlato di un’altra furiosa lite, dove solitamente emergono tutti i contenuti video, queste famose frasi sono uscite ma per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non c’è stato verso ed ha continuato con la sua tesi impedendo al conduttore di poter parlare.

“Se mi lasci finire di parlare” ha spiegato il conduttore al concorrente, visibilmente scosso da quanto stava accadendo. “Oppure vuoi venire tu e condurre tu la trasmissione?” ha poi concluso, chiedendo ironicamente a Basciano se volesse condurre lui il Grande Fratello Vip, visto che non faceva altro che mettere in dubbio le sue parole.

Alessandro Basciano è stato rimproverato da Alfonso Signorini che ha poi provato a fare chiarezza in merito all’argomento, considerato che anche al di fuori della casa più spiata d’Italia si era alla ricerca di questi fantomatici video che sembrerebbero non esistere in realtà.