Lite durante una festa al Grande Fratello Vip: il motivo è davvero incredibile

Il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli e la tensione è alle stelle. Lulù Selassié e Delia Duran si sono già conquistate la finale e mancano poche nomination per decretare chi le accompagnerà nell’ultima tappa.

Con l’avvicinamento della finale, la tensione in Casa si fa sentire e la pazienza sta finendo. Nelle ultime giornate, un concorrente è molto arrabbiato e durante la festa di Carnevale comincia una lite furiosa proprio contro Lei.

Scopriamo insieme la motivazione incredibile

Lite per la coppia al Grande Fratello Vip: la motivazione è davvero clamorosa

I protagonisti di questa lite sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti di Uomini e Donne.

La coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip e nonostante i diversi alti e bassi e le liti abbastanza frequenti, i due si dicono innamorati e pronti per continuare la loro storia d’amore fuori dalla Casa.

Il bel Basciano ha ricevuto anche un provvedimento dagli autori per il suo modo di fare, perché quando si arrabbia vede tutto nero. Anche una ex concorrente del GF Vip ha detto la sua in merito.

Sophie, invece, è riuscita a riaprire il suo cuore all’amore e sta aiutando il fidanzato a migliorare i suoi modi di esprimersi. Nonostante la Codegoni sia stata scaricata dal suo stilista, la dama è molto contenta e innamorata.

Ma torniamo alle ultime serate del Grande Fratello Vip e focalizziamoci sulla festa di Carnevale avvenuta sabato sera. In un momento di divertimento e di allegria, i concorrenti assaporano gli ultimi momenti nella Casa, ma Alessandro ha altro a cui pensare.

Il gieffino è infastidito, perché ha visto che la sua fidanzata stuzzicava e motivava Delia e Antonio a flirtare.

Secondo Alessandro, Sophie non doveva stare con loro evitando di buttare benzina sul fuoco con battute e scommesse.

Lulù richiama all’ordine la gieffina che si fionda in camera dal bel Basciano furioso.

“Inizia a comportarti bene, perché a me queste cose non piacciono” esplode l’ex tentatore e continua: “Non dovevi stare lì ad incentivare. Il succo della questione è che tu non mi hai dato attenzioni“.

Alessandro è veramente arrabbiato con la sua fidanzata e rivela il suo stato d’animo: “Di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene, non mi interessa. Preferisco restarmene da solo. Quando tornerai ad essere la persona dolce che ho conosciuto allora potremmo riparlarne. C’è qualcosa che non sta andando bene“.

Sophie prova a far calmare il gieffino senza venirne a capo. Ci prova anche Soleil spiegandole la situazione, visto che lei era presente, ma lui continua a non dare ascolto a nessuno.

Il gieffino, però, rivela il motivo della sua rabbia: “Io non sto con una persona che non cucina per me“. Un problema gravissimo…

Alessandro Basciano sta imparando a modulare il suo comportamento, ma talvolta dà ancora un po’ di matto. Sophie lo ascolta e lo fa ragionare aiutandolo anche a migliorarsi. La lite al Grande Fratello Vip si è conclusa con un abbraccio la mattina seguente, ma il gieffino deve riuscire a domare i suoi sentimenti. Mentre qualcuno fa sogni bollenti nella notte, la coppia dorme distaccata per una motivazione poco rilevante